Prime Day 2021: le migliori offerte su rasoi e tagliacapelli

È finalmente arrivato l’atteso Prime Day e ci sono davvero una valanga di offerte imperdibili che abbiamo deciso di sottolineare per voi, per evidenziare gli sconti da tenere d’occhio su videogiochi ed elettronica che non dovreste proprio perdere. Il 21 e il 22 giugno sono infatti i giorni dedicati agli sconti speciali per gli abbonati ad Amazon Prime, tra cui anche tantissime offerte dedicate a rasoi e tagliacapelli, perché la cura della persona è sempre importantissima.

Come anticipato, l'accesso a queste offerte richiede di essere abbonati all'esclusivo servizio Amazon Prime

Il Prime Day va avanti senza sosta, e come sempre si possono trovare un gran numero di offerte imperdibili su videogiochi ed accessori per console e PC, ma non solo! Infatti, sino al termine della giornata odierna, tantissimi sconti aspettano gli abbonati al servizio Amazon Prime sui migliori rasoi e tagliacapelli.

Chi non cerca compromessi nell’ambito dei rasoi deve assolutamente approfittare della promozione dedicata a Braun Series 9 9395cc. Questo rasoio elettrico ricaricabile e senza fili, infatti, vanta una straordinaria precisione, per permettervi di regolare la barba in modo impareggiabile. Questo, però, senza rinunciare alla delicatezza, fondamentale per il benessere della vostra pelle durante la rasatura: grazie a Braun Series 9 potete catturare molti più peli, con i cinque elementi di rasatura, in una singola passata, rispetto a quanto accade con gli altri rasoi da uomo. È inoltre possibile utilizzarlo sia a secco che sotto l’acqua. Grazie al Prime Day potete portarlo a casa spendendo solo 229,99€, con uno sconto del 57% rispetto al prezzo di listino abituale.

Ottimo anche lo sconto su Philips Grooming Kit Serie 7000, che vi permette di portare a casa un rasoio ideale sia come tagliacapelli che come regolabarba che come rifinitore per eliminare i peli superflui da copro, naso e orecchie. In questo caso Prime Day vi permette di acquistarlo a soli 64,99€, risparmiando il 57% rispetto al costo abituale.

