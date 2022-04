Pokémon Unite sta facendo numeri da record, alla faccia degli hater

Quando Pokémon Unite fu mostrato per la prima volta, nel 2020, venne bersagliato dalle critiche dei fan dei Pokémon che non si aspettavano di vedere un MOBA.

Gli stessi che magari sono scagliati contro Leggende Pokémon Arceus (lo trovate su Amazon), perché sorpresi dall’aspetto grafico poco accattivante del titolo, che ha fatto discutere per mesi.

Critiche che non sono servite a fermare il successo dell’ultima avventura ambientata ad Hisui, che è stato talmente grande da battere anche Animal Crossing: New Horizons.

Discorso simile per Pokémon Unite che, nonostante le critiche dal reveal ad oggi, è riuscito a diventare anche il Gioco dell’Anno per il 2021, secondo una classifica particolare.

Quando diciamo che Pokémon Unite sia stato bersaglio di molte critiche, non esageriamo: il primissimo trailer generò 150mila dislike su YouTube in meno di 24 ore.

Ma, dopo essere uscito sia su Nintendo Switch ma soprattutto su iOS e Android, il MOBA gratis con le creature di The Pokémon Company si è preso la sua rivincita.

Pokémon Unite ha infatti totalizzato un numero di download da record: più di 70 milioni tra tutte le versioni.

Serebii Note: Pokémon UNITE has been confirmed to have been downloaded over 70 million times between both Nintendo Switch and Mobile https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/hyxUYXM9sa

— Serebii.net (@SerebiiNet) April 13, 2022