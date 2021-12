Pokémon Unite dà il benvenuto a un nuovo ingresso niente male

Pokémon Unite è diventato in breve tempo un gioco fin troppo apprezzato dalla community amante dei celebri mostri collezionabili, tra alti e bassi.

Il MOBA dedicato ai mostriciattoli uscito prima su console Nintendo Switch e poi su sistemi mobile ha da subito attirato frotte di appassionati, complice anche l’interesse generale.

Vero anche che la fan base ha spesso ritenuto le aggiunte fin troppo costose rispetto al loro reale valore, sebbene continuino a essere proposte novità con una certa regolarità.

Del resto, solo pochi giorni fa un leak aveva anticipato un nuovo Pokémon in arrivo, il quale però non corrisponderebbe a quello effettivamente in arrivo durante la prossima settimana.

Ora, come riportato anche dai colleghi di Nintendo Everything, Dragonite si unirà a Pokémon Unite tra pochissimi giorni, visto che The Pokemon Company e Timi Studio Group hanno proprio oggi rivelato che il rilascio è previsto per il 20 dicembre 2021 (ossia lunedì prossimo).

Secondo quanto annunciato da The Pokemon Company, la creatura «è un potente ranged All-Rounder di grande impatto».

Poco più in basso, nel consueto player dedicato, trovate un breve trailer della durata di trenta secondi circa che mostra Dragonite in azione:

Sicuramente i fan gradiranno questa nuova aggiunta, a differenza di quando il team di sviluppo ha rimosso dei contenuti senza preavviso, cosa questa che ha sicuramente indispettito un gran numero di giocatori.

E se Unite se la passa piuttosto bene tra alti e bassi, Pokémon GO continua invece ad andare avanti per la sua strada senza esitazione, viste anche il gran numero di novità in dirittura arrivo.

Infine, per on farci mancare proprio niente, avete visto anche il singolare cagnolino che sembra uscito nientemeno che da Pokémon Spada e Scudo, ma nella vita reale?