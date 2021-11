Pokémon Unite è il gioco dell’anno… almeno per Google

Pokémon Unite è stato uno dei fenomeni degli ultimi tempi ma, come la storia recente dei videogiochi insegna, il fuoco della passione è durato poco.

Il MOBA con le creature più famose dei videogiochi è uscito prima su Nintendo Switch, e poi su mobile, generando in ogni caso una nutrita schiera di fan.

Una community che spesso si è fatta sentire quando c’era bisogno, come nel caso di operazioni legate a contenuti cosmetici giudicati troppo costosi dai fan.

Perché Pokémon Unite non è stato gestito sempre nel migliore dei modi, come quando il team di sviluppo ha rimosso dei contenuti senza preavviso.

Nonostante tutto Pokémon Unite è stato molto giocato ed apprezzato, come dicevamo si è creato una sua community molto fedele, e c’è anche chi l’ha decretato come gioco dell’anno.

Nel pieno della Pokémon-mania, il MOBA sviluppato da Tencent Games e TiMi Studio si è portato a casa un premio molto importante, conferito niente meno che dai Google Play Awards 2021.

Come riportato dai colleghi di Game Industry, è stato Pokémon Unite a trionfare nell’edizione di quest’anno dei premi dedicati al mondo dei videogiochi mobile, quindi su smartphone e tablet.

E non solo, perché oltre al premio come miglior gioco, Unite ha vinto il riconoscimento come miglior gioco competitivo mobile.

Ecco tutta la lista dei premi dei Google Play Awards 2021, divisi per categoria:

Best Game:

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

User’s choice:

Garena Free Fire Max (Garena)

Best Competitive:

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Marvel Future Revolution (Netmarble)

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Rogue Land (Huuuge Games)

Suspects: Mystery Mansion (Wildlife Studios)

Best Game Changers:

Inked (Somnium Gammes)

JankenUP (Humita)

Knights of San Francisco (Raidead)

Overboard! (Inkle)

Tears of Themis (MiHoYo)

Best Pick Up & Play

Cats in Time – Relaxing Puzzle Game (Pine Studio)

Crash Bandicoot: On the Run! (King)

Disney Pop Town (Sundaytoz Corp)

Switchcraft: Magical Match 3 (Wooga)

Towers: Relaxing Puzzle (Jox Development)

Best Indies:

7 Billion Humans (Tomorrow Corporation)

Bird Alone (George Batchelor)

Donut County (Ben Esposito)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

Puzzling Peaks EXE (AppSir)

Best for Tablets:

Chicken Police – Paint it Red! (HandyGames)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

The Procession to Calvary (Nephilim Game Studios)

Overboard! (Inkle)

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Pokémon Unite è riuscito a spuntarla anche con League of Legends: Wild Rift, una riedizione molto interessante di League of Legends di cui vi abbiamo parlato tempo fa.

A proposito di League of Legends, c’è un altro titolo ambientato in questo mondo che uscirà a breve su mobile: trovate la recensione sul sito.

Se invece non avete mai provato Pokémon Unite, qui trovate la recensione della versione originale del gioco.