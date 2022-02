Leggende Pokémon Arceus è un trionfo, ha battuto anche Animal Crossing

Si è parlato molto di Leggende Pokémon Arceus, nel bene e nel male, ma l’ultima fatica di Game Freak sta andando spedita come un treno.

La rivoluzione del nuovo open world Pokémon è stata accolta con un certo tumulto dalla community, che aspettava con ansia il titolo.

Un’attesa celebrata anche da Pokémon GO, che ha creato una serie di inizative ed eventi a tema per festeggiare l’arrivo del mondo di Hisui ed Arceus.

Che sta vendendo anche benissimo, perché i primi giorni di Leggende Pokémon Arceus sono andati alla grande, oltre ogni aspettativa.

Se c’è un modo per capire esattamente quanto stia andando bene Arceus, il confronto con Animal Crossing: New Horizons può darci una mano a capire la misura del successo.

Il simulatore di vita isolana, uscito a cavallo dell’inizio del lockdown mondiale causato dall’emergenza Covid-19, è stato una vera bomba atomica nell’equilibrio delle vendite di Nintendo Switch.

L’ultimo Animal Crossing ha infranto record su record, è diventato un fenomeno culturale mondiale, corteggiato da Presidenti degli Stati Uniti, marchi di moda, e celebrità che lo hanno eletto come intrattenimento preferito.

Ecco, Leggende Pokémon Arceus ha venduto più velocemente di Animal Crossing: New Horizons nella sua prima settimana dal lancio. Il dato emerge dai dati GFK, che trovate commentati qui sotto da Christopher Daring di Games Industry.

Pokemon Legends: Arceus sold more in its first week than Animal Crossing: New Horizons did in the UK (GfK data). It is actually the fifth biggest game launch over the last 2 years at boxed retail. Makes me wonder how much The Pokemon Company is worth in the current climate

— Christopher Dring (@Chris_Dring) January 31, 2022