Pokémon Unite è diventato pay-to-win? Scoppia la nuova polemica

Il MOBA di Nintendo con protagonisti i mostri tascabili non ha mai avuto pace, perché già dal reveal di Pokémon Unite sono emerse reazioni e polemiche di ogni tipo.

Il titolo è uscito in origine su Nintendo Switch, ma da qualche settimana è disponibile anche su piattaforme mobile come Android e iOS, quindi giocabile su smartphone e tablet.

Inoltre è disponibile il cross-play e il cross-save, così che possiate giocare a Pokémon Unite in totale libertà con tanti giocatori e amici diversi.

Nonostante i sospetti iniziali, il titolo si è rivelato essere accessibile e non invischiato in fastidiose dinamiche pay-to-win, ma le cose rischiano di essere diverse da come pensavamo.

Come in ogni piattaforma online recente che si rispetti, anche Pokémon Unite ha il suo battle pass in stile Fortnite, con sfide da completare che sbloccano vari elementi aggiuntivi.

Alcune di queste sono accessibili a tutti, mentre altre sono bloccate da un tier premium a pagamento. Le sfide accessibili a tutti lo sono davvero di solito, ma quelle della settimana in corso hanno un problema.

Come segnalato da Game Rant, una delle sfide settimanali di Pokémon Unite può essere completata solo con un singolo Pokémon. Di fatto si è costretti ad acquistarlo, con valuta reale o di gioco, per poterla completare.

Come vedete dalla segnalazione qui sopra fatta su Reddit, è necessario partecipare a 6 battaglie con Garchomp per sbloccare una sfida. Uno dei meno forti e popolari, tra l’altro.

Il problema è che il battle pass di Pokémon Unite, come per tanti altri giochi, può essere completato al 100% solo finendo ogni sfida. Di fatto, il battle pass è adesso bloccato da un contenuto non accessibile a tutti.

Per sbloccare Garchomp sono necessarie 10mila Monete Aeos (la valuta virtuale) o 575 Gemme Aeos (la valuta reale). Se non si possiedono le Monete, per acquistare le Gemme bisogna comprare il bundle da €20, che è più del doppio di quanto costa il battle pass in versione premium.

Un vero scivolone per un titolo che, come vi raccontavamo nella nostra recensione, ci aveva colpito all’inizio anche per la sua accessibilità economica.

Pokémon GO, al contrario, continua ad andare avanti spedito per la sua strada, con tante novità in arrivo.

Tra i più attesi giochi del franchise c’è invece Leggende Pokémon Arceus, che alla fine dei conti non sarà molto simile ad un altro celebre gioco Nintendo, come pensavamo.