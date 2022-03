Pokémon Scarlatto e Violetto: starter, evoluzioni e tutto quello che sappiamo

Pokémon Scarlatto e Violetto sono le prossime e attesissime uscite della saga dei più famosi mostriciattoli del mondo.

Quella dei Pokémon è infatti una delle serie di videogiochi più amate al mondo. Sebbene i fan fossero già stati ampiamente ricompensati in gennaio con Leggende Pokémon Arceus, l’ultimo capitolo uscito in esclusiva su Nintendo Switch, le sorprese non sono finite.

La data di uscita dei prossimi capitoli è già vicinissima e le informazioni in nostro possesso sono già abbastanza da farci un’idea dettagliata su cosa ci riserveranno le prossime avventure.

Ecco allora tutto quello che sappiamo sui nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto.

Trailer

L’annuncio di Pokémon Scarlatto e Violetto è arrivato lo scorso febbraio, in occasione del Pokémon Presents 2022.

Insieme al reveal è arrivato anche il primo trailer ufficiale, che in tre minuti e mezzo mostra ai giocatori una moltitudine di nuovi ambienti di gioco, luoghi da esplorare e tante vecchie conoscenze.

Oltre a mostrare nuovi scenari e vecchi Pokémon, il filmato ha rivelato alcuni dettagli importanti della nuova avventura, tra cui i tre starter e la data di uscita.

Inoltre, sia il trailer che la descrizione sottostante sembrano promettere ai giocatori un’impostazione open world simile a quella di LPA.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono open world?

Se con Pokémon Spada e Scudo il giocatore aveva ridotte possibilità di esplorazione, questa caratteristica ha trovato un netto miglioramento in Leggende Pokémon Arceus e, probabilmente, troverà una vera e propria evoluzione nei prossimi due capitoli.

Secondo quanto rivelato insieme al trailer ufficiale, Pokémon Scarlatto e Violetto saranno infatti due titoli open world con grandi aree aperte e completamente esplorabili.

Stando a quanto dichiarato da The Pokémon Company, i giocatori potranno infatti esplorare tante «città che si fondono perfettamente nella natura selvaggia senza confini».

La società giapponese ha anche aggiunto:

«Potrai trovare Pokémon nei cieli, nei mari, nelle foreste, per le strade… dappertutto! Potrai provare la vera gioia della serie Pokémon: combattere contro i Pokémon selvaggi per catturarli, in un gioco open world che può essere apprezzato da giocatori di tutte le età».

E a giudicare dal trailer, possiamo dedurre che i giocatori avranno la possibilità di esplorare una moltitudine di ambientazioni tutte diverse l’una dall’altra.

Inoltre, alcune recenti dichiarazioni di Nintendo hanno alzato ulteriormente le aspettative degli appassionati.

Secondo quanto dichiarato dalla casa di Kyoto Pokémon Scarlatto e Violetto non saranno semplicemente gli «ennesimi giochi di Pokémon», ma rappresenteranno una vera e propria svolta nella storia della saga.

I due titoli saranno infatti molto più moderni e rappresenteranno un vero passo evolutivo per l’intera serie. Questo sarà possibile grazie all’introduzione di un mondo di gioco tutto nuovo e completamente rivoluzionato.

A new evolutionary step in the Pokémon series, in Pokémon Scarlet & Pokémon Violet you’ll be able to freely explore a rich open world. A world filled with towns & cities that blend seamlessly into the wilderness with no borders!#PokemonScarletViolet is arriving in late 2022. pic.twitter.com/xULy0mGV0L — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 7, 2022

Dove sarà ambientato Pokémon Scarlatto e Violetto?

Come tanti altri titoli della serie, anche le ambientazioni di Pokémon Scarlatto e Violetto saranno molto probabilmente ispirate a luoghi reali.

Se le regioni di Galar e di Kalos erano state costruite prendendo ispirazione dai paesaggi del Regno Unito e della Francia, è probabile che anche i due successori seguano questa linea.

Alcuni fan sono già riusciti a individuare nel trailer alcuni indizi interessanti che sembrano suggerire che le ambientazioni di Scarlatto e Violetto siano state ispirate alla Spagna.

Innanzitutto, sullo sfondo di una delle prime scene del trailer è chiaramente visibile una cartina della Penisola Iberica. Più avanti nel video invece, i fan hanno notato un piccolo quadretto appeso al muro che raffigura una ballerina sevillana.

Inoltre, il grande edificio visibile al minuto 1:59 ricorda in tutto e per tutto la Sagrada Familia, lo splendido e famosissimo monumento di Barcellona.

Infine, durante una veloce inquadratura si scorge per qualche secondo la mappa del mondo di gioco che, per quanto visibile solo a metà, sembra proprio somigliare alla cartina della Penisola Iberica.

Gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto

Come da tradizione, Nintendo ha già comunicato ai giocatori quali saranno gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Si tratta di Fuecoco, un piccolo coccodrillo di tipo Fuoco, di Quaxly, un anatroccolo di tipo Acqua e di Sprigatito, un gatto di tipo Erba. Al momento non abbiamo ancora dettagli, invece, su quelle che saranno le loro evoluzioni, ma aggiorneremo l’articolo quando ne sapremo di più.

Inoltre, secondo quanto riportato da Dexerto, sembrerebbe che il gioco voglia anche introdurre un nuovo Pokémon dalle sembianze di un gallo.

Questa teoria ha girato per i web per qualche giorno prima che qualche fan chiedesse direttamente a Junichi Masuda e Shigeru Ohmori se si trattasse solo di un rumor o di una notizia certa.

Sebbene i due designer non abbiano mai risposto direttamente a questa domanda, lo stesso Junici Masuda ha lasciato un like sospetto al post del fan in questione, generando un vero e proprio moto di scompiglio tra gli appassionati.

Tutti i Pokémon già confermati di Pokémon Violetto e Scarlatto

Il trailer ufficiale rilasciato in occasione del Pokémon Presents 2022 ha dato modo agli appassionati della saga di stilare una lista dei mostriciattoli presenti nei nuovi Pokèmon Scarlatto e Violetto.

Ecco allora un elenco completo di tutti i Pokémon confermati che potremo incontrare nella nostra prossima avventura, tenendo anche conto del fatto che potremo imbatterci anche nelle rispettive evoluzioni e pre-evoluzioni i ognuno di essi.

Sprigatito

Fuecoco

Quaxly

Starly

Hoppip

Cherubi

Petilil

Psyduck

Drifloom

Combee

Meowth

Stonjourner

Pellipper

Clauncher

Swablu

Pikachu

Blissey

Seviper

Larvitar

Magnemite

Lucario

Il Pokédex di Pokémon Scarlatto e Violetto

Sebbene si tratti di una notizia ancora non confermata, sembra proprio che i nuovi Pokémon Scarlatto e Violetto non prevedano la presenza del Pokédex Nazionale.

Proprio come in Pokémon Spada e Scudo è probabile che le due nuove avventure di Nintendo prevedano un Pokédex regionale con la possibilità di catturare solamente i mostriciattoli presenti sulla mappa di gioco.

Secondo quanto riportato dall’account Twitter di Serebii.net, pare che Pokémon Scarlatto e Violetto prevedano anche un utilizzo limitato dell’app Home, che i giocatori hanno sempre utilizzato per effettuare dei veri e propri trasferimenti di Pokémon da un gioco all’altro.

Pokémon Scarlatto e Violetto taglierà una feature di Leggende Pokémon Arceus?

Secondo alcune indiscrezioni, un’amata feature introdotta in LPA potrebbe essere stata rimossa da Pokémon Scarlatto e Violetto.

Il sito ufficiale dei due nuovi titoli recita:

«Potrai rivivere l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età».​

Secondo alcuni fan, questo potrebbe significare che nei due nuovi capitoli non sarà più possibile catturare i Pokémon senza doverli per forza affrontare.

Questo sembrerebbe suggerire un ritorno alle origini, con incontri casuali che si concludono con la cattura del mostriciattolo affrontato.

Data di uscita

Benché i due giochi siano appena stati annunciati, la data di uscita è stata annunciata insieme al trailer in occasione del Pokémon Presents di quest’anno.

La nuova avventura ambientata nell’universo Pokémon verrà infatti resa disponibile verso la fine del 2022. Al momento non è ancora stata rivelata la data esatta della pubblicazione, ma possiamo presumere che anche questa verrà resa nota molto presto.