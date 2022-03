Pokémon Scarlatto e Violetto potrebbero tagliare una feature di Leggende Pokémon Arceus

L’annuncio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto ha sicuramente colto di sorpresa molti appassionati e addetti ai lavori, che non si aspettavano l’arrivo della nona generazione così presto.

Solo un mese fa è stato infatti lanciato sul mercato Leggende Pokémon Arceus, un capitolo rivoluzionario per il franchise che ha introdotto tantissime novità interessanti a livello di gameplay.

Non tutti i fan sembrano essere rimasti impressionati dall’annuncio dei nuovi giochi di Game Freak, sollevando anche diverse polemiche riguardo il design dei nuovi protagonisti, che rappresenterebbe secondo molti un passo indietro rispetto agli ultimi capitoli.

Secondo quanto riportato da Dexerto, le perplessità della community non sono però terminate: una dicitura presente nel sito ufficiale ha infatti lasciato intendere che un’amata feature dell’ultimo episodio della serie potrebbe essere stata tagliata.

Riportiamo infatti letteralmente dal sito ufficiale italiano di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, che potete consultare voi stessi al seguente indirizzo:

«Potrai rivivere l’essenza dei giochi della serie Pokémon, affrontando i Pokémon selvatici nelle lotte per poi catturarli, ma in un’avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età».​

Un aspetto naturalmente presente in tutti i capitoli della serie, ma che sembrerebbe lasciare intendere che i nuovi capitoli rinuncerebbero alla possibilità di catturare i Pokémon immediatamente e senza affrontarli, tagliando una delle feature di Leggende Pokémon Arceus più amate dalla community.

I fan non hanno perso tempo a sollevare online critiche e polemiche riguardanti questa possibilità, che va comunque detto non essere stata ancora confermata, dichiarandosi pronti a non comprare il gioco se dovessero tornare esclusivamente al sistema di battaglie casuali.

Secondo una larga parte dei fan della serie, sarebbe infatti difficile giustificare un passo indietro del genere implementando anche l’open world, dato che si tratterebbe di un limite difficile da superare e che rovinerebbe l’immersione dei giocatori.

L’augurio dei fan è infatti che Pokémon Scarlatto e Violetto riescano a prendere maggiormente ispirazione da Leggende Pokémon Arceus, piuttosto che da Spada e Scudo: non resta che attendere ulteriori notizie per scoprire se le paure dei fan siano fondate o meno.

Considerando che c’è chi sospetta che proprio Spada e Scudo avessero nascosto degli indizi sul reveal di Scarlatto e Violetto, è probabile infatti che avrà più punti di collegamento con i precedenti capitoli mainline della serie.

In attesa di ricevere conferme ufficiali sul gameplay dei nuovi episodi, abbiamo già riepilogato tutti i Pokémon che sono stati confermati in Scarlatto e Violetto.