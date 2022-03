Pokémon Scarlatto e Violetto “evolveranno” la serie: garantisce Nintendo

Durante il Pokémon Day è arrivato a sorpresa l’annuncio della nona generazione della leggendaria serie ideata da Game Freak: Pokémon Scarlatto e Violetto arriveranno ufficialmente entro la fine del 2022 e promettono di rivoluzionare ancora una volta il franchise.

Gli sviluppatori avevano già dimostrato con l’ottimo Leggende Pokémon Arceus di voler introdurre importanti novità a livello di gameplay: sebbene i nuovi capitoli dovrebbero rappresentare un ritorno alle meccaniche tradizionali, Nintendo ha già anticipato che rappresenteranno un nuovo passo imperdibile per gli amanti dei mostri tascabili.

Nonostante le comprensibili paure dei fan su una feature importante di Leggende Pokémon che potrebbe essere tagliata, la casa di Kyoto promette che chi vuole vedere la serie evolversi sarà sicuramente soddisfatto.

Come riportato da Nintendo Life, la compagnia sta infatti iniziando a pubblicizzare i capitoli della nona generazione sui propri canali social, promettendo che questo non sarà solo «l’ennesimo» gioco di Pokémon.

Secondo Nintendo, Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenteranno infatti «un nuovo passo evolutivo» per la serie ideata da Game Freak, grazie all’introduzione di un mondo di gioco completamente rivoluzionato.

A differenza di quanto accaduto nei precedenti titoli della serie, e solo in minima parte sperimentato con le aree di Leggende Pokémon Arceus, la casa di Kyoto ricorda che Scarlatto e Violetto saranno giochi interamente open world e senza barriere.

La nuova regione presenterà infatti città in grado di fondersi perfettamente con la natura selvaggia, lasciando ai giocatori la libertà di esplorare e catturare i nuovi Pokémon senza dover subire alcun limite per i propri progressi.

A new evolutionary step in the Pokémon series, in Pokémon Scarlet & Pokémon Violet you’ll be able to freely explore a rich open world. A world filled with towns & cities that blend seamlessly into the wilderness with no borders!#PokemonScarletViolet is arriving in late 2022. pic.twitter.com/xULy0mGV0L

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 7, 2022