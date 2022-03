Pokémon Scarlatto e Violetto avrebbero già “svelato” un nuovo Pokémon

Pokémon Scarlatto e Violetto rappresenteranno i primi giochi della nona generazione del franchise ideato da Game Freak: naturalmente questo comporterà anche l’aggiunta di nuovi mostri tascabili da collezionare.

Va certamente ricordato che anche Leggende Pokémon Arceus aveva già introdotto alcuni partner nuovi, soprattutto come evoluzioni di altri celebri Pokémon, ma l’impatto non può certamente essere paragonabile a quello che gli utenti vedranno nella nuova generazione.

Al momento le uniche novità rivelate sono stati unicamente i tre starter nella loro forma base, che sono già diventati così amati da essere stati ricreati in pixel art a 8 bit, come se fossero usciti da Pokémon Oro e Argento.

In attesa di scoprire quali altri Pokémon saranno ufficialmente confermati in Scarlatto e Violetto, molti fan sono convinti di aver già scoperto un indizio su quello che potrebbe essere una delle possibili nuove creature del gioco.

La presentazione di Pokémon Scarlatto e Violetto ha convinto molti utenti che la nuova regione del gioco sarà ispirata alla Spagna, con possibili riferimenti anche al Portogallo.

Secondo quanto riportato da Dexerto, i designer Junichi Masuda e Shigeru Ohmori avevano visitato proprio il Portogallo, dove avevano discusso il potenziale concept per un nuovo Pokémon che sarebbe basato su un gallo, animale che si presterebbe molto bene al franchise.

I fan hanno così ripescato quella precedente intervista, domandandosi se ci sarebbe stata la possibilità di vedere il nuovo «gallo» proprio all’interno di Scarlatto e Violetto, in riferimento proprio a quella che sarebbe l’ambientazione prestabilita.

Ebbene, sembra che Junichi Masuda, pur non avendo risposto direttamente al quesito, abbia lasciato un «like» al post del fan in questione, stuzzicando dunque la curiosità dei fan e anticipando potenziali novità in arrivo.

It appears @Junichi_Masuda has liked this tweet concerning a possible upcoming rooster Pokémon for Pokémon Scarlet and Violet. pic.twitter.com/YTm5TGcGub — BallGuyLEAKS (@BallGuyLEAKS) February 28, 2022

C’è chi specula che il nuovo Pokémon potrebbe essere di tipo spettro, nel caso Game Freak decidesse di basarsi sulla sua creazione sul Gallo di Barcelos, una popolare leggenda del folclore portoghese: gli sviluppatori della serie si sono infatti spesso ispirati a leggende e curiosità popolari nella creazione di nuovi mostri tascabili.

Naturalmente al momento resta una semplice speculazione e non sappiamo se presto potremo allearci davvero con un nuovo gallo: vi terremo comunque aggiornati nel caso emergessero ulteriori novità.

In un nostro speciale vi abbiamo raccontato come Pokémon Scarlatto e Violetto devono segnare un punto di svolta per la serie, soprattutto dopo il successo di Leggende Pokémon Arceus.

Una parte della community è però scettica che ciò possa accadere: una dicitura presente sul sito ufficiale potrebbe infatti aver lasciato intendere che una delle feature più popolari di Leggende Pokémon Arceus potrebbe essere stata tagliata.