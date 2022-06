Pokémon Scarlatto e Violetto: svelata la data di uscita nel nuovo trailer!

Finalmente possiamo sapere qualcosa di nuovo su Pokémon Scarlatto e Violetto, le nuove avventure Pokémon che si sono mostrate con un nuovo trailer.

Dopo il discusso Leggende Pokémon Arceus, la serie torna alla sua regolare suddivisione in due videogiochi, in un mondo nuovo di zecca.

Mentre, negli scorsi mesi, ci siamo potuti godere gli starter di Pokémon Scarlatto e Violetto grazie al primo trailer, ora i fan delle creature collezionabili hanno altro pane per i loro denti.

L’appuntamento era stato fissato da The Pokémon Company nella giornata di ieri, che aveva anticipato effettivamente un nuovo filmato sui due giochi, e non solo.

E, come promesso, pochi minuti fa, The Pokémon Company ha diffuso un nuovo trailer che ci mostra Scarlatto e Violetto in azione.

E non solo perché, alla fine del filmato, viene svelata anche la data di uscita delle nuove avventure Pokémon.

Bando alle ciance, ecco il trailer:

Pokémon Scarlatto e Violetto saranno disponibili a partire dal 18 novembre 2022.

Nel trailer abbiamo la possibilità di vedere il gameplay che, come prevedibile, non si discosterà molto dal combattimento a turni classico della serie. Da Arceus, però, riprenderà la possibilità di poter esplorare il mondo con più libertà.

Inoltre, in chiusura, possiamo anche vedere i due Pokémon Leggendari che faranno la loro comparsa nelle copertine dei giochi, di cui non vediamo l’ora di sapere qualcosa di più.

