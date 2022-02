Tutti i Pokémon già confermati in Pokémon Scarlatto e Violetto

Con una mossa decisamente a sorpresa, The Pokémon Company ha annunciato nella giornata di ieri i giochi di nona generazione, Pokémon Scarlatto e Violetto, che usciranno già alla fine di quest’anno.

Nonostante l’ultimo capitolo principale della serie sia uscito soltanto un mese fa, per Nintendo e Game Freak è già arrivato il momento di pensare ai successori dell’ottava generazione, introdotta con un largo successo commerciale da Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Proprio per la breve distanza dall’uscita di Leggende Pokémon Arceus, molti fan erano convinti che sarebbero stati annunciati nuovi DLC per l’ambizioso titolo, ma che invece ha visto unicamente il reveal di un nuovo update gratuito.

Il vero colpo di scena è arrivato in conclusione del Pokémon Presents, quando sono stati annunciati i capitoli di nona generazione che introdurranno nuovi starter e altri graditissimi ritorni.

Grazie al primo trailer ufficiale di Pokémon Scarlatto e Violetto, i fan hanno già avuto l’opportunità di scoprire quali sono i partner che sono già stati confermati per la nona generazione, tenendo in considerazione il fatto che, stando a quanto trapelato dal sito ufficiale, con molta probabilità non rivedremo il Pokédex Nazionale.

Serebii Note: It is listed that you can only put the specific Pokémon available within Pokémon Scarlet & Violet into it through Pokémon HOME indicating not all Pokémon may be coded within https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/iOM5Z31Wtd

— Serebii.net (@SerebiiNet) February 27, 2022