Pokémon Scarlatto e Violetto, i nuovi professori stanno intrigando i giocatori

Quando il mondo Pokémon si muove, sono milioni i videogiocatori interessati a scoprire quali saranno le ultime novità per i cacciatori dei mostriciattoli più famosi del mondo. Anche Pokémon Scarlatto e Violetto non fanno eccezione e, con la pubblicazione dell’ultimo trailer, l’appuntamento atteso per il prossimo mese di novembre (i pre-order sono aperti su Amazon) è sicuramente finito di diritto tra quelli che gli appassionati terranno sotto i riflettori.

Abbiamo infatti scoperto che il gioco sarà il primo a essere dichiaratamente open world, ma non solo. Tra le novità presentate abbiamo potuto scoprire da vicino anche i nuovi professori che saranno al centro della nostra avventura. I loro design sono parecchio peculiari e la community dei fan si sta divertendo a prenderli in analisi – al punto che qualcuno, tra i madrelingua inglesi, si è divertito a ribatezzarli come “hot professors”, i professori attraenti.

I due nuovi professori di Pokémon Scarlatto e Violetto

Come vediamo, ad esempio, sul forum di ResetEra, i giocatori sono colpiti dal contrasto nel design dei due: la donna, la professoressa Olim, ha un look che sembra rimandare al mondo tribale e al passato, mentre l’uomo, il professor Turum, indossa sotto il suo camice una veste che sembra arrivata proprio dal futuro.

Il sondaggio lanciato dal forum per eleggere chi dei due abbia il design migliore sta premiando, per ora, proprio Olim, in virtù dei suoi richiami a un’epoca in cui la civilizzazione così come la conosciamo non era nemmeno in cantiere.

The Pokémon Company ha ricordato che troveremo un professore in un gioco e uno nell’altro. Nello specifico, il sito ufficiale ci spiega:

«In Pokémon Scarlatto troverai la Professoressa Olim, mentre in Pokémon Violetto ci sarà il Professor Turum. Entrambi stanno facendo delle ricerche su alcune storie tramandate nella regione».

Per rimanere sempre aggiornati su Pokémon Scarlatto e Violetto, vi raccomandiamo di consultare la nostra scheda, in attesa del debutto del gioco su Switch.