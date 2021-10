Pokémon GO, un evento esclusivo arriva in Italia per la prima volta: ecco i dettagli

Lo scorso anno, i giocatori di Pokémon GO residenti nelle zone dell’America Latina e nei Caraibi hanno avuto l’opportunità di festeggiare il Día de Muertos, una popolare festività celebrata in Messico, con un evento esclusivo.

Lo spin-off per smartphone della popolare serie di Nintendo Switch OLED, come segnalato da GameSpot, quest’anno ha deciso di permettere agli utenti di tutto il mondo di unirsi ai festeggiamenti, rendendo accessibile in Italia e nel resto del mondo un nuovo evento precedentemente esclusivo.

Il team ha dimostrato di essere molto attento alle critiche costruttive dei fan, decidendo di «tornare in pandemia» dopo le polemiche dietro la loro ultima scelta.

L’occasione è stata quella giusta per inaugurare una piccola rivoluzione, con diverse feature e funzionalità che saranno testate nei prossimi mesi.

Per celebrare questa popolare festa, il team di Pokémon GO ha deciso di offrire a tutti i giocatori la possibilità di ottenere contenuti gratuiti nel negozio durante l’evento: una maglietta ispirata al Día de Muertos, 20 Poké Ball e un aroma.

L’evento si celebrerà a partire dalle ore 10.00 di lunedì 1 novembre fino alle 20.00 del 2 novembre: moduli esca e aromi dureranno 90 minuti e sarà possibile ottenere il doppio di polvere di stelle da cattura.

L’occasione sarà anche quella giusta per riuscire a fare progressi con il vostro Pokédex: completando una sfida di collezione avrete l’opportunità di incontrare uno Shedinja, acquisendo anche un Poffin e un aroma.

Dalla mezzanotte dell’1 novembre si svolgerà inoltre la Giornata Lotte GO, grazie alla quale gli utenti riceveranno il quadruplo di polvere di stelle.

Durante l’evento i giocatori potranno inoltre incontrare il Pokémon Vullaby, protagonista della nuova scoperta straordinaria: il 2 novembre farà inoltre il suo esordio il Pokémon Cactus, Cacnea, con un bonus caramelle raddoppiato.

Saranno inoltre disponibili nuovi incontri in natura, con l’aroma e con l’attività di ricerca sul campo, con l’opportunità di riuscire a trovare mostriciattoli in versione cromatica, se avrete fortuna: per scoprirli tutti nel dettaglio potete consultare il blog ufficiale di Pokémon GO.

Vi ricordiamo che è inoltre ancora attualmente disponibile l’evento dedicato alla festa di Halloween: subito dopo la sua conclusione sarà dunque il momento di una nuova celebrazione.

Non ci saranno Pokémon vestiti in modo particolare, a differenza di quanto accaduto per celebrare la settimana della moda, ma sarà comunque l’opportunità giusta per continuare a completare il Pokédex.

Gli sviluppatori recentemente si erano inoltre messi al lavoro per risolvere il caso dell’evoluzione impossibile: qualcosa è infatti andato «storto» nella sua implementazione per alcuni utenti.