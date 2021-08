Pokémon Go è di nuovo “in pandemia” dopo le proteste dei fan

I fan di Pokémon Go, alla fine, sembra che siano riusciti a farsi sentire e a ottenere un importante risultato: Niantic ha appena annunciato di aver ripristinato in tutto il mondo le distanze incrementate per interagire con Pokéstop e Palestre.

Lo spin-off mobile della serie ideata da Game Freak, di cui usciranno nuovi remake verso la fine dell’anno su Nintendo Switch, è stato un enorme successo durante il lancio nel 2016, ma a causa della pandemia è riuscito ad acquistare nuovamente una grande popolarità grazie ad alcune modifiche che hanno reso il gioco molto più accessibile.

Tuttavia, all’inizio del mese Niantic aveva aggiornato il gioco rimuovendo tali modifiche per gli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, facendo arrabbiare i giocatori che ancora sono alle prese con la pandemia.

Gli sviluppatori avevano difeso il proprio operato evidenziando di aver semplicemente seguito i consigli sulla salute di queste due nazioni, ma che avrebbe dato ascolto ai feedback inaugurando una «task force» per monitorare la situazione.

Secondo quanto riportato da Nintendo Life, alla fine Niantic pare abbia mantenuto la propria promessa: nonostante i risultati di questa indagine specializzata saranno pubblicati solo il primo settembre, la modifica più richiesta è stata già resa disponibile.

In un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale, Pokémon Go ha infatti fatto sapere che da adesso in avanti la distanza necessaria per interagire con Pokéstop e Palestre sarà di 80 metri e non più di 40, ristabilendo dunque i valori introdotti durante la pandemia.

La compagnia ha poi ringraziato i giocatori per aver reso note le loro opinioni, promettendo anche che a breve saranno comunicate ulteriori novità dalla task force:

Thank you to everyone who made your voices heard. We’ve heard you and understand that this has been a welcome benefit to many players. We’ll share more next week. (2/2)

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 25, 2021