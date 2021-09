Pokémon Go, il nuovo evento offre forme “vestite con stile” da catturare

Niantic ha appena svelato le novità in arrivo la prossima settimana su Pokémon Go, che introdurrà un nuovo evento ideato per celebrare la settimana della moda.

Lo spin-off mobile della serie Pokémon, che in questi giorni sta celebrando il suo quinto anniversario, è infatti pronto a introdurre delle nuove varianti da catturare di alcuni dei mostri tascabili più iconici, che per l’occasione saranno «vestiti con stile».

Il titolo per smartphone propone spesso versioni limitate dei suoi Pokémon: un caso in particolare ha sorpreso un utente, che credeva di aver scoperto una creatura mai vista.

Una delle feature più recenti introdotte dagli sviluppatori è passata inosservata per molto tempo, salvo poi venire riscoperta dalla community e rivelandosi molto utile per le battaglie.

Per celebrare l’imminente evento, Niantic sul suo blog ufficiale ha inoltre svelato che sarà finalmente disponibile Furfrou, il Pokémon di sesta generazione che sarà disponibile in diverse forme, alcune delle quali saranno esclusive in determinate parti del mondo: di seguito vi elencheremo tutte le varianti e dove ottenerle.

Forma Selvatica: disponibile allo stato selvatico in tutto il mondo

disponibile allo stato selvatico in tutto il mondo Taglio Gentildonna: disponibile come cambio di forma in tutto il mondo

disponibile come cambio di forma in tutto il mondo Taglio Gentiluomo: disponibile come cambio di forma in tutto il mondo

disponibile come cambio di forma in tutto il mondo Taglio Signorina: disponibile come cambio di forma nelle Americhe

disponibile come cambio di forma nelle Americhe Taglio Diamante: disponibile come cambio di forma in Europa, Medio Oriente e Africa

disponibile come cambio di forma in Europa, Medio Oriente e Africa Taglio Stella: disponibile come cambio di forma nella zona Asia-Pacifico

disponibile come cambio di forma nella zona Asia-Pacifico Taglio Regina: disponibile come cambio di forma in Francia

disponibile come cambio di forma in Francia Taglio Kabuki: disponibile come cambio di forma in Giappone

disponibile come cambio di forma in Giappone Taglio Faraone: disponibile come cambio di forma in Egitto

disponibile come cambio di forma in Egitto Taglio Cuore: restate sintonizzati!

Per poter modificare il vostro Furfrou, sarà introdotta una nuova funzionalità chiamata Cambio Forma: sarà accessibile nel vostro spazio Pokémon e costerà 25 caramelle Furfrou e 10.000 unità di polvere di stelle.

L’occasione servirà anche per sbloccare la prossima parte della storia di ricerca speciale della stagione del Pokémon Birba, nella quale aiuterete il professor Willow a scoprire come faccia Furfrou, e non solo, a cambiare il suo aspetto.

La settimana della moda di quest’anno presenterà inoltre edizioni limitate di alcuni Pokémon, tra i quali sono stati presentati Blitzle, Sneasel e Butterfree con appositi costumi: inoltre, torneranno tutti i Pokémon protagonisti del 2020.

Tutti i pokémon vestiti con un costume saranno disponibili anche in versione cromatica con i loro appositi vestiti: Niantic segnala che Blitzle shiny sarà disponibile anche dopo la fine dell’evento, seppur diventerà molto raro da incontrare.

La settimana della moda inizierà dalle 10.00 di martedì 21 settembre fino a martedì 28 settembre alle ore 20.00: potete consultare dettagliatamente tutte le novità in arrivo cliccando qui.

Uno dei cambiamenti apportati più di recente da Niantic aveva provocato le proteste della community, al punto da costringere gli sviluppatori a far rientrare Pokémon go «in pandemia».

Gli sviluppatori avevano annunciato una «task force» per valutare altri possibili cambiamenti: dopo una lunga discussione interna, il team ha annunciato di aver modificato diversi bonus.

Nel frattempo, il team continua ad essere al lavoro per tenere alla larga gli imbroglioni dal suo gioco, ma durante l’ultima ondata di ban qualcosa è andato storto.