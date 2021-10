Pokémon Go annuncia l’evento più “spaventoso”: ecco tutti i dettagli

Nel mercato dei titoli mobile è ormai una tradizione consolidata quella di celebrare il mese di Halloween con eventi a tema: naturalmente, anche Pokémon Go non poteva che unirsi ai festeggiamenti.

Lo spin-off per smartphone della serie disponibile su Nintendo Switch ha dunque appena annunciato sul proprio blog ufficiale tutti i dettagli del suo nuovo evento, per festeggiare in compagnia dei nostri mostriciattoli preferiti la festa più paurosa dell’anno.

Il titolo di Niantic offre spesso ai suoi utenti la possibilità di divertirsi in nuovi eventi: recentemente si è concluso quello ideato per festeggiare la settimana della moda.

Nonostante si prenda giustamente delle libertà rispetto alla serie principale, il titolo è stato elogiato per aver cercato di trasporre il tutto nella maniera più fedele possibile: in un’occasione hanno però esagerato, introducendo un’evoluzione impossibile per moltissimi utenti.

L’evento di Pokémon Go inizierà il 15 ottobre e si concluderà il 31 ottobre, giusto in tempo per festeggiare la vera e propria festa di Halloween: ci sarà la possibilità di completare l’evento Birba di Halloween in Pokémon Go, che potrebbe svelare una sorpresa che ha a che fare con il misterioso Hoopa.

Oltre ai nuovi Pokémon introdotti nel capitolo mobile, ci sarà la possibilità di trovarne altri selvatici appartenenti ai tipi Psico, Buio e Spettro: proprio gli spettri appariranno sempre più spesso e ogni sera sarà possibile ascoltare un remix dell’iconica e inquietante musica di Lavandonia, direttamente da Kanto e disponibile anche a questo indirizzo.

Ci sarà anche un nuovo evento di ricerca speciale con Yamask protagonista, che saranno incentrate sulla partecipazione alla Coppa Halloween nella Lega Lotte GO e sui Pokémon di tipo Spettro in maschera.

L’evento permetterà inoltre di ottenere caramelle per trasferimenti, schiusa e cattura raddoppiate, oltre che ad avere garantite Caramelle L camminando con il vostro compagno preferito.

Naturalmente, non possono mancare anche i Pokémon in costume: sarà possibile incontrare, anche in versione cromatica, Pikachu, Piplup e Drifblim Birba di Halloween. Inoltre, per la prima volta comparirà anche Slowking di Galar: per far evolvere il vostro Slowpoke di Galar sarà necessario impostarlo come vostro compagno e catturare 30 Pokémon di tipo Psico.

Per la prima volta sarà possibile anche incontrare Spinarak cromatico e sfidare MegaAbsol nei megaraid, oltre alla possibilità di acquistare nuovi accessori e adesivi a tema: per scoprire ulteriori dettagli potete consultare il post ufficiale disponibile sul blog.

Ricordiamo che di recente il titolo era stato travolto dalle polemiche dei fan per via della rimozione dei bonus legati alla pandemia: dopo le proteste Niantic ha però deciso di fare un passo indietro e reintrodurli.

L’occasione è servita agli sviluppatori anche per bilanciare nuovamente il gioco, per tenere conto di questi cambiamenti: di conseguenza, sono stati aggiunti e rimossi diversi bonus.

Se le novità comunque non bastassero, gli utenti hanno recentemente scoperto una nuova feature in grado di aiutare durante le battaglie, rimasta a lungo inosservata e poco pubblicizzata.