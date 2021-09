Pokémon Go introduce l’evoluzione impossibile: qualcosa è andato “storto”

Il successo di Pokémon Go in tutto il mondo non accenna minimamente a fermarsi: il titolo di Niantic si sta preparando a festeggiare il quinto anniversario e sta continuando ad introdurre nuovi Pokémon e le loro rispettive evoluzioni.

Una delle ultime aggiunte è stato Inkay, il Pokémon di sesta generazione di tipo Psico e Buio apparso anche nelle versioni Spada e Scudo, che proprio come nei titoli originali della serie possiede un metodo di evoluzione unico.

Lo spin-off mobile della serie inoltre renderà disponibile da oggi un nuovo evento dedicato alla settimana della moda, con nuove forme esclusive di Pokémon da catturare.

Il titolo effettua spesso cambiamenti importanti in base ai feedback dei fan aggiungendo e rimuovendo bonus: anche in questo caso sembra che gli sviluppatori saranno costretti a fare una modifica significativa.

I più grandi appassionati di Pokémon sapranno infatti che per poter evolvere Inkay in Malamar non sarà necessario unicamente aver raggiunto l’apposito livello, ma sarà necessario capovolgere letteralmente la propria console o il controller.

Niantic ha dunque deciso di rendere omaggio ai titoli principali della serie, introducendo su Pokémon Go una tecnica molto simile che richiederà di capovolgere al contrario lo smartphone.

Tuttavia, gli sviluppatori non hanno tenuto conto di un piccolo particolare, ma decisamente significativo: non tutti i giocatori di Pokémon Go possiedono uno smartphone con giroscopio incorporato (via TheGamer).

Questo significa che per una larga fascia di giocatori al momento è impossibile ottenere Malamar, dato che non possono replicare il metodo di Pokémon Spada e Scudo nello spin-off mobile.

Fortunatamente, le lamentele non sono rimaste inascoltate: Niantic ha dichiarato di essere a conoscenza che su alcuni dispositivi non è possibile evolvere il Pokémon incriminato, promettendo che presto offrirà un metodo alternativo per poter ottenere Malamar.

Trainers, we're aware that devices that do not feature gyroscopes do not support Inkay's unique evolution method. We will be implementing a fix in release (0.221) that will offer affected Trainers an alternate method to evolve Inkay into Malamar. Thank you for your patience. — Niantic Support (@NianticHelp) September 20, 2021

A questo punto, gli allenatori non dovranno fare altro che aspettare pazientemente che il misterioso metodo alternativo venga implementato, così da poter finalmente ottenere questa particolarissima evoluzione.

L’ultima volta che i fan erano riusciti a farsi sentire con tale forza fu quando gli sviluppatori decisero di rimuovere i bonus della pandemia, decidendo di implementarli nuovamente dopo le proteste.

A proposito di nuovi Pokémon, non aspettatevi aggiunte significative da Diamante Lucente e Perla Splendente: avranno soltanto i mostriciattoli delle prime quattro generazioni.

Nel frattempo, a partire da domani gli utenti su smartphone potranno divertirsi anche con Pokémon Unite: il titolo possiede il cross-play con la versione per Switch.