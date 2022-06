Pokémon GO sarà passato di moda, ma genera ancora un sacco di soldi

Non sono più gli anni di gloria di Pokémon GO sicuramente ma, come tanti altri videogiochi del genere, il titolo di Niantic ha continuato ad essere profittevole per l’azienda (e The Pokémon Company).

L’applicazione che per anni ha reso tantissime persone degli allenatori in erba, pronti a lanciare le Poké Ball (come questa), è stata un fenomeno di cultura pop.

Pokémon GO ha continuato ad aggiornarsi con tantissimi nuovi eventi, ed ovviamente Pokémon, con una cadenza regolare per tutti questi anni.

Il tutto, ovviamente, in attesa dei nuovi giochi regolari della saga, di cui conosciamo finalmente la data di uscita.

Pokémon GO è perfettamente giocabile senza spendere un soldo ma, come accade in videogiochi come questo, ci sono tanti modi per spendere soldi attraverso le microtransazioni.

E molti l’hanno fatto perché, come riporta VentureBeat, il titolo di Niantic per il mercato mobile ha generato un quantitativo globale di soldi davvero impressionante.

Secondo le ricerce di Sensor Tower, i guadagni di Pokémon GO hanno superato i 6 miliardi di dollari. Si tratta della cifra spesa, complessivamente, dai giocatori attraverso App Store e Google Play.

Il titolo ha generato in media 1 miliardo di dollari all’anno dal lancio, avvenuto nel luglio del 2016. Pokémon GO si è piazzato in settima posizione nella classifica dei giochi più profittevoli del 2021, con 1.3 miliardi di dollari.

Quest’anno, Pokémon GO è sceso alla posizione numero undici, dopo tanti anni dall’uscita, con un incasso di 198.2 milioni di dollari.

Rimane senz’altro uno dei videogiochi mobile più di successo di sempre, anche e soprattutto per il supporto di un franchise così imponente come quello di Pokémon.

Negli anni ne sono arrivati sicuramente tanti altri. Come Genshin Impact, che sta macinando con una certa velocità dei guadagni altrettanto impressionanti.

Il successo dell’applicazione è il segno di come i videogiochi riescano a monetizzare in diversi modi. Come ha dimostrato anche GTA, con il suo nuovo servizio in abbonamento.