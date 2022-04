Pokémon GO, i giocatori si stanno godendo un Pesce d’Aprile fantastico

Se i Pesci d’Aprile sono sempre stati una tradizione nei videogiochi, da quando esistono le piattaforme online possono diventare dei veri eventi, come per Pokémon GO.

L’applicazione in realtà aumentata dedicata alle creature tascabili più famose del mondo non si è mai fermata, nonostante il calo fisiologico dal boom iniziale.

Per celebrare la primavera, ad esempio, all’interno di Pokémon GO è stato celebrato un evento che ha regalato tanti omaggi ai giocatori.

E in generale ha iniziato il 2022 con il piede giusto, partendo con un evento molto apprezzato da tutti i giocatori.

Nella giornata del Pesce d’Aprile anche Pokémon GO ha voluto festeggiare il giorno degli scherzi, a volte anche molto creativi, pure nel mondo videoludico.

E lo fa in modo decisamente particolare, ovvero creando un evento ad hoc di un solo giorno, nel quale sarà protagonista un Pokémon in particolare.

Ovvero Ditto, la cui probabilità di essere incontrato sarà altissima, quasi totale, per tutta la giornata. Anche in versione shiny, se sarete abbastanza fortunati.

Fino alla mezzanotte, tutti i seguenti Pokémon avranno un’altissima probabilità di essere Ditto: Ekans, Gastly, Natu, Surskit, Finneon, Swirlix, e Dwebble.

Inoltre il Professor Willow metterà a disposizione una serie di sfide, che avranno come premio una serie di oggetti ispirati proprio a Ditto.

Nei PokéStop, poi, ci saranno altri eventi a tema Ditto in cui si possono vincere sticker ed altri collezionabili sempre ispirati alla creatura viola.

A proposito di Pesci d’Aprile, c’è un SSD per PlayStation 5 talmente assurdo che, per un attimo, abbiamo pensato potesse essere uno scherzo addirittura.

Ma il più crudele di oggi è senz’altro quello dedicato a Metal Gear Solid. Il sito per celebrare i 35 anni del franchise si è rivelato essere una bruttissima sorpresa.