GTA+ è partito col botto: l’abbonamento per GTA Online è un successo

Visto che GTA Online non faceva abbastanza soldi, Rockstar Games ha deciso di introdurre un abbonamento a pagamento chiamato GTA+.

Una cosa slegata, ed aggiuntiva, rispetto al sistema di microtransazioni con i crediti virtuali (che trovate anche su Amazon) che da sempre hanno contraddistinto GTA Online.

Un elemento di gioco che sin dall’inizio di Grand Theft Auto V ha fatto la fortuna del titolo Rockstar, e che di recente abbiamo rievocato con questo momento vintage.

GTA+ era stato annunciato qualche mese fa, ed è entrato subito in attività all’interno di GTA Online. Adesso, Take-Two ha tirato una riga sul risultato di questa iniziativa.

Neanche a dirlo, tantissimi giocatori si sono abbonati a GTA+ senza esitare, stando a quanto riporta il publisher (tramite Gamespot).

Il servizio si è attivato il 29 marzo scorso, al costo di $5.99 dollari al mese e, un po’ come fosse “il Netflix di GTA”, garantisce agli utenti dei benefiti esclusivi ogni mese.

Take-Two si è dichiarata molto soddisfatta delle prestazioni dell’abbonamento. Il CEO Strauss Zelnick ha dichiarato che la società è “elettrizzata” dal numero di giocatori che si sono iscritti al servizio:

«Siamo entusiasti di come è stato il lancio finora. Siamo entusiasti del tasso di conversione. Ed è chiaro che i consumatori apprezzano molto l’opportunità di interagire con GTA Online e apprezzano… ciò che offriamo tramite un abbonamento»

Nel primo mese, quindi fino al 27 aprile, i giocatori hanno ricevuto500mila dollari in crediti di gioco, una serie di oggetti da acquistare in esclusiva tra cui tuning per le auto, upgrade per gli yacht, abiti, e bonus molto importanti per alcune gare presenti nel gioco.

Insomma, nonostante GTA Online non sia affatto privo di microtransazioni ed occasioni di spendere ulteriormente, pare proprio che GTA+ sia un successo, con buona pace dei detrattori.

Sfortunatamente, Take-Two non ha riportato le cifre esatte dell’adesione totale dei giocatori. Ma, supponiamo, per averle definite un successo devono essere davvero alte.

Chissà cosa succederà con l’arrivo di Grand Theft Auto VI che è stato confermato da Rockstar Games, ma che sarà ancora ben lontano dall’uscita.

Anche se c’è una presunta data per il trailer, che speriamo possa esser confermata al più presto.