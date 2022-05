Genshin Impact, quanto soldi hanno speso i giocatori nel titolo? Ecco i dati

Genshin Impact è un open world davvero immenso, e grazie alla componente gacha il titolo ha potuto totalizzare dei guadagni esagerati.

Il titolo che si è ispirato moltissimo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che potete recuperare su Amazon, si è imposto in maniera decisa nel settore dei giochi gratis, soprattutto su mobile.

A questo proposito, la versione Nintendo Switch del gioco è ancora avvolta nel silenzio, e nel frattempo sta generando anche un certo chiacchiericcio.

Per colmare l’attesa c’è Waifu Impact, clone di Genshin Impact che, tra le altre piattaforme, uscirà anche sulla console ibrida di Nintendo.

Si parla sempre di quanto Genshin Impact sia stato un gioco di successo ma, per via del suo essere una produzione ibrida tra gacha e open world, non è mai stato facile capire quanto.

Il titolo è disponibile anche su mobile, per altro, dove senz’altro ha totalizzato i guadagni maggiori per via dell’attitudine degli utenti mobile a spendere soldi in-game.

Come riporta Eurogamer.net, ora abbiamo una unità di misura molto pratica per misurare il successo di Genshin Impact: i guadagni.

Quanti soldi hanno speso i giocatori di Genshin Impact in microtransazioni? Non poco.

Secondo il report di Sensor Tower, società specializzata in analisi, Genshin Impact ha incassato 3 miliardi di dollari.

Dal lancio ha impiegato 171 giorni ad incassare il primo miliardo, ed attualmente guadagna circa un miliardo ogni sei mesi, in media.

Questi dati rendono Genshin Impact il videogioco mobile più di successo di sempre, spodestando tutti gli altri concorrenti e arrivando alla vetta con un certo distacco.

Nel frattempo l’aggiornamento 2.7 del gioco è stato rinviato ufficialmente, con tutte le novità annesse che arriveranno in un secondo momento.

Mentre già si inizia a parlare dell’update 3.0 che, stando alle prime informazioni, potrebbe inserire nel gioco una delle novità più attese dalla community.