PlayStation VR 2, leak “conferma” le specifiche next-gen (e nuovi dettagli)

Un nuovo leak potrebbe aver rivelato maggiori dettagli su PlayStation VR 2, il successore dell’omonimo visore per la realtà virtuale disegnato per la next-gen.

Le nuove informazioni sono state diffuse da un affidabile insider, che ha spesso permesso di scoprire tante informazioni riguardanti il nuovo modello di PlayStation VR, ed arriverebbero direttamente da un vertice con gli sviluppatori a porte chiuse.

Le novità dichiarate dal leaker confermerebbero le ultime indiscrezioni di pochi mesi fa, pur svelando alcuni nuovi dettagli interessanti.

Con l’occasione è stata svelata anche un nuovo dettaglio relativo ai controller, che erano già stati svelati nel dettaglio da Sony stessa.

Come riportato da Wccftech, l’insider PSVR without Parole ha da poco pubblicato un nuovo video in cui verrebbero svelate le informazioni confermate da Sony sul nuovo visore per la realtà virtuale.

Durante il vertice con gli sviluppatori, sarebbe stato confermato che il nuovo PlayStation VR sfrutterà schermi OLED Fresnel con una risoluzione di 2000 x 4000 per occhio, oltre ad essere munito di un display HDR e di un FOV a 110 gradi.

PS VR 2 sfrutterebbe inoltre sia la Flexible Scaling Resolution che il Foveated Rendering: grazie ad entrambe queste tecniche, il visore sarebbe in grado di scalare la risoluzione in base al punto di vista del giocatore, andando dunque a rendere più fluide le performance dei giochi.

Il visore dovrebbe inoltre presentare un feedback aptico, già utilizzato con successo nel DualSense, per migliorare l’immersione dei giocatori e ridurne la motion sickness.

L’insider ha inoltre svelato un nuovo dettaglio sui controller appositi: oltre al già confermato utilizzo del feedback aptico e dei trigger adattivi, le periferiche dovrebbero utilizzare anche sensori touch capacitativi.

Inoltre, con PS VR 2 Sony avrebbe intenzione di cambiare strategia per i giochi dedicati: non si dovrebbe più basare su esperienze predominanti per il visore, ma su titoli tripla-A che potrebbe essere giocati anche senza utilizzare la periferica.

Secondo PSVR without Parole, Sony annuncerà ufficialmente i dettagli ed i piani per il suo prossimo visore soltanto durante l’inizio del 2022: ricordandovi che per il momento si tratta unicamente di un rumor e di prendere la notizia con le dovute precauzioni, vi terremo naturalmente aggiornati qualora dovessero emergere conferme ufficiali.

Manca dunque ancora una data d’uscita ufficiale, seppur il periodo in cui dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale di Sony potrebbe aver confermato un report di Bloomberg.

Un possibile indizio sulla volontà di Sony di spostarsi verso esperienze più «tradizionali» era arrivato dall’annuncio degli ultimi giochi che hanno rilanciato il visore, tra i quali era infatti incluso Doom.

Chi invece desideri utilizzare ancora oggi il visore originale, dovrà necessariamente acquistare i giochi su PS4: le versioni PS5 infatti non supportano PlayStation VR.