PlayStation VR, annunciati i giochi che rilanceranno il visore (c’è anche DOOM)

Lo scorso 23 febbraio, Sony ha confermato che arriverà un nuovo sistema per la VR pensato appositamente per la nuova PS5, il quale si propone di migliorare l’originale PlayStation VR.

Il device migliorerà tutte le performance della generazione passata, anche grazie a una connessione attraverso un unico cavo, un nuovo controller (che riprenderà alcune delle caratteristiche di DualSense) e un’uscita non prima del 2021.

Ora, via PS Blog, la compagnia ha annunciato una serie di giochi in arrivo per la periferica in realtà virtuale, in arrivo nel corso dell’anno. Il messaggio di presentazione dei titoli recita:

Siamo felici dell’entusiasmo dimostrato dalla community per l’annuncio della scorsa settimana dedicato al sistema VR di nuova generazione per PS5. Ti riveleremo ulteriori dettagli prossimamente. Nel frattempo, continua a seguirci qui per saperne di più su alcuni dei fantastici giochi PS VR in arrivo nel 2021!

Gli annunci in primo piano su PS VR riguardano DOOM 3: VR Edition, riedizione del terzo capitolo della saga di sparatutto in soggettiva, in arrivo il 29 marzo per PlayStation 4 e retrocompatibile per PlayStation 5. Poco sotto, potete anche ammirare il trailer di annuncio.

Successivamente troviamo Song in the Smoke, un survival in uscita nel corso del 2021, cui segue Fracked (avventura ricca d’azione pensata per la realtà virtuale) e I Expect You To Die 2 (avventura in soggettiva ambientata nel mondo dello spionaggio e del pericolo sotto copertura).

Seguono infine Zenith (un MMO VR open world) e il frenetico After the Fall (un FPS d’azione co-op in realtà virtuale). In basso, una carrellata dei titoli in arrivo per PS VR.

Ricordiamo in ogni caso che PlayStation VR è disponibile per PS4 dal mese di ottobre del 2016. Il device permette di giocare un numero di titoli specificamente sviluppati per la realtà virtuale, oltre ad altri pensati solo per compatibilità, come ad esempio i noti Resident Evil 7 e Hitman 3.