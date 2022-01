PlayStation VR 2 è già in produzione? Ecco quando è previsto il lancio

Nonostante non sia ancora stato mostrato ufficialmente il nuovo visore per la realtà virtuale, il lancio di PlayStation VR 2 potrebbe essere decisamente più vicino del previsto.

Il primo PlayStation VR si rivelò infatti un ottimo successo commerciale, contribuendo rendere popolare la realtà virtuale e rendere possibili visori come il recente Oculus Quest 2: Sony vorrebbe dunque riuscire a replicare tali risultati anche su PS5.

Quasi un anno fa era arrivato l’annuncio della lavorazione di un nuovo headset VR: da allora si è però saputo ben poco del nuovo visore, anche se Sony ha potuto offrire uno sguardo a quelli che saranno i nuovi controller.

Tuttavia, nel corso degli ultimi mesi sono spuntati diversi rumor e indiscrezioni: tra questi quello più importante è sicuramente un leak che avrebbe confermato quelle che saranno le specifiche next-gen di PS VR 2.

Come riportato da Game Rant, nelle ultime ore si stanno moltiplicando le voci che vorrebbero PlayStation VR 2 già in fase di produzione, nonostante non sia ancora stato svelato approfonditamente per il grande pubblico.

La compagnia cinese Goertek sarebbe stata infatti incaricata di avviare la produzione della prossima generazione dei visori per la realtà virtuale di PS5: l’azienda aveva già contribuito alla realizzazione del primo PlayStation VR, oltre che alla fornitura di pezzi di ricambio per la console next-gen.

Di conseguenza, sembrerebbe che Sony abbia in mente di lanciare il nuovo visore in tempo per le vacanze invernali del 2022, confermando dunque un’indiscrezione di Bloomberg dello scorso anno.

Goertek avrebbe infatti annunciato di riuscire a realizzare da 1 a 2 milioni di visori VR nel 2022 in collaborazione con un «importante partner giapponese»: considerando che non sono moltissime le aziende attive nel settore della realtà virtuale, soprattutto in Giappone, appare quasi certo che il riferimento sia dunque nei confronti di Sony.

Goertek, Chinese manufacturer, will be in charge of mass producing Meta Cambria and PS VR 2 (soon!)

Goertek sold off Pico to Bytedance earlier this year, but signed a deal to continue producing Pico headsets

Also expected to supply components for Apple AR/VR HMD

— Brad Lynch | CES 2022 (@SadlyItsBradley) January 1, 2022