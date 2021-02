Sony annuncia: nuova generazione di VR per PlayStation 5

PlayStation 5 avrà, in futuro, la sua generazione di realtà virtuale. L’annuncio è arrivato direttamente da Sony, che attraverso PlayStation Blog ha confermato che ci sarà un nuovo «sistema per la VR» pensato appositamente per PS5, che raccoglierà l’eredità dell’originale PlayStation VR.

Questo nuovo device migliorerà tutte le componenti e performance della generazione precedente, puntando su una connessione attraverso un unico cavo. Inoltre, sarà dotato di un nuovo controller che riprenderà alcune delle peculiarità di DualSense, ma non aspettatevelo nel brevissimo corso: il lancio della nuova VR non arriverà nel 2021.

PlayStation 5 vedrà l'arrivo di un suo headset per la VR

Come spiegato dal senior vice presidente per la piattaforma, il planning e il management, Hideaki Nishino, «oggi sono felice di condividere con voi che il nostro sistema di nuova generazione per la VR arriverà su PlayStation 5, consentendo di godere dell’esperienza di intrattenimento definitiva, con incredibili salti in avanti nelle performance e nell’interazione. I giocatori avranno un senso di presenza anche maggiore che in passato e saranno sempre più coinvolti nei loro mondi di gioco, una volta che indosseranno il nuovo headset».

Sony dichiara di aver imparato tanto dall’originale PlayStation VR e sottolinea che il nuovo controller punterà su «una grande ergonomia. Ed è solo un esempio della tecnologia a prova di futuro che stiamo sviluppando per dare concretezza alla nostra visione dedicata a una nuova generazione di giochi ed esperienze in VR».

Niente fretta, però:

Ci sono ancora tanti lavori in corso per il nostro nuovo sistema in VR, quindi non lo lanceremo nel corso del 2021. Volevamo comunque dare questo aggiornamento ai nostri fan, mentre la community degli sviluppatori ha iniziato a lavorare sul creare nuovi mondi tutti da esplorare in realtà virtuale.

L'originale PlayStation VR

Attendiamo allora di scoprire sia quale sarà il nome del nuovo headset (per il momento, la nota non fa mai riferimento a un fantomatico “PlayStation VR 2”) e in che modo il suo design potrà essere cambiato rispetto a quello dell’headset originale.

PlayStation VR è disponibile per PS4 da ottobre 2016. Il dispositivo permette di giocare alcune produzioni specificamente sviluppate e altre in compatibilità, tra cui titoli come Resident Evil VII e Hitman 3.