PlayStation, una saga storica starebbe per tornare… ma come free to play

Questa è senz’altro l’epoca dei grandi ritorni in casa PlayStation, e stando ad alcuni rumor non sono finiti i franchise in procinto di avere una seconda vita su PlayStation 5.

Basti pensare a Demon’s Souls, un remake d’eccellenza che riportato in auge il capostipite dei soulslike in una versione nuova e di altissima qualità.

Sempre per quanto riguarda storici brand, anche se non legati solamente a PlayStation, da pochissimo si è ritornati a parlare anche della trilogia di tre classici GTA, un rumor che va avanti da un po’ ormai.

C’è una serie, invece, che è rimasta ferma da tantissimi anni, e che recentemente è tornata ad essere al centro delle cronache ma… per una serie tv ad essa collegata.

Ci riferiamo a Twisted Metal, storico franchise nato addirittura sulla prima console di casa Sony.

La serie di videogiochi nasce nel lontano 1995, sulla prima PlayStation a 32-bit: il Twisted Metal originale ci immergeva in una Los Angeles cupa e oscura, mettendoci alla guida di assurdi veicoli per scontri fuori di testa.

Ma, oltre al progetto televisivo di cui si sa ancora qualcosa ma di cui non ci sono informazioni ufficiali, Twisted Metal potrebbe tornare anche come videogioco.

Lo riporta DualShockers, tramite delle fonti ben informate che avrebbero già in mano alcuni dettagli della probabile produzione. Il nuovo Twisted Metal sarebbe in mano a Lucid Games, e la release potrebbe essere fissata per il 2023 con un progetto già in lavorazione.

Le fonti sembrano essere chiare nel decretare il titolo come un free to play, una piattaforma con estesi servizi online, ricalcando un modello al cui siamo ormai molto abituati.

Non ci sarà nemmeno una campagna in senso stretto, ma Twisted Metal proporrà comunque una intensa lore fatta di scenari, personaggi e… chissà cos’altro.

Una notizia buona a metà insomma, che fa eco proprio oggi al ritorno di Konami su alcune delle sue ip storiche e più amate.

Sempre in casa PlayStation, di recente l’azienda ha acquisito Bluepoint Games, che adesso entra a far parte ufficialmente dei PlayStation Studios.

E non è finita qui con le acquisizioni, perché Sony non sembra volersene stare con le mani in mano.