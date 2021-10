PlayStation non si ferma più: Sony è “pronta a nuove acquisizioni”

PlayStation ha dimostrato di avere in mente idee ben chiare per il proprio futuro, che grazie alle ultime acquisizioni sarà certamente sempre più roseo per le proprie esclusive.

Sony ha infatti deciso di aggiungere alla propria scuderia team molto talentuosi per lavorare alle prossime esclusive: l’operazione più recente è sicuramente quella di Bluepoint Games, autori del remake PS5 di Demon’s Souls.

L’acquisizione è stata ufficializzata infatti soltanto nella giornata di ieri, nonostante la notizia fosse ormai nell’aria da diverse settimane.

Diversi insider si erano infatti convinti che era solo questione di capire quando la notizia sarebbe diventata ufficiale: effettivamente la sorpresa era già stata anticipata in seguito a un tweet errato.

In seguito a questa importante acquisizione, Hermen Hulst, il capo dei PlayStation Studios, ha rilasciato un’intervista a IGN.com per parlare di cosa avrebbe significato l’arrivo di Bluepoint Games per i progetti futuri.

L’ingresso degli autori del remake di Demon’s Souls su PS5 all’interno dei PlayStation Studios consentirà semplicemente al team di potersi concentrare esclusivamente a lavorare su ciò che amano davvero, lasciando gestire tutto il resto a Sony e togliendo inevitabilmente pressione agli sviluppatori.

Con l’occasione, Hermen Hulst ha inoltre ribadito che quella di Bluepoint Games non sarà l’ultima acquisizione di PlayStation e che, quando il momento sarà giusto, potremo aspettarci ulteriori operazioni:

«Siamo sempre aperti a costruire nuove relazioni o a portare le persone in casa nostra, ma solo se aderiremo alla mentalità di pensare alla qualità prima di tutto e sul portare la giusta tipologia di contenuti innovativi, esperienze nuove e diverse. Tutti questi team condividono molte cose, ma sono anche molto diversi e questa è una cosa che mi piace molto. E credo che sia questo che il pubblico e i fan di PlayStation meritano: una selezione di giochi diversi proveniente da PlayStation Studios».

Hermen Hulst ha dunque confermato che Sony e PlayStation Studios pensano sempre a quali nuove acquisizioni potrebbero rivelarsi utili, ma che allo stesso tempo le aziende si prenderanno tutto il tempo necessario per assicurarsi che possano davvero contribuire a rendere speciali le prossime esclusive.

Le ultime dichiarazioni confermano dunque quanto già affermato in precedenza, riferendosi ai concorrenti di Microsoft: le nuove acquisizioni devono puntare alla qualità e non alla quantità di studi.

Anche in un nostro speciale avevamo sottolineato la diversità delle acquisizioni rispetto a Xbox, evidenziando anche che questo non avrebbe significato che Sony si sarebbe accontentata, come puntualmente dimostrato dall’arrivo di Bluepoint Games nei PlayStation Studios.

Ai fan non resta dunque che aspettare possibili novità per acquistare la propria console next-gen: la crisi di scorte però potrebbe durare ancora a lungo, secondo quanto anticipato da Phil Spencer di Xbox.