GTA Remastered Trilogy esiste (e ci sono le prove)

Dopo mesi di voci e speculazioni, Rockstar Games sarebbe in procinto di annunciare le remaster di tre capitoli classici di GTA, ossia la GTA Remastered Trilogy.

Attualmente, sembra che questi giochi verranno rilasciati entro la fine dell’autunno per una moltitudine di piattaforme, inclusa Nintendo Switch.

Del resto, considerando i numeri da capogiro registrati da GTA V ogni giorno, non sorprende che Rockstar voglia continuare a riproporre episodi classici del franchise.

Senza contare che il quinto capitolo del franchise farà presto il suo debutto anche su PS5 e Xbox Series X|S, con una versione che promette scintille.

Ora, come riportato da VG247, sembra che i report sui remake su GTA III, Vice City e San Andreas siano corretti, grazie al Korean Ratings Board.

Un rating per “Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition” (ossia la GTA Remastered Trilogy) è stato infatti depositato presso il Game Rating and Administration Committee.

Tutti e tre questi giochi sembra siano stati rimasterizzati utilizzando l’Unreal Engine e saranno un mix di “grafica nuova e vecchia”.

Le prime voci lo davano in arrivo a fine ottobre/inizio novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivi mobile e Stadia, sebbene la data sarà sicuramente slittata al 2022.

