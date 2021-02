Twisted Metal diventerà una serie TV dai creatori di Deadpool

A maggio 2019 PlayStation Productions – la divisione di Sony che si occuperà di realizzare film e serie TV dedicati alle proprietà intellettuali del mondo PlayStation – ha confermato di stare lavorando a uno show dedicato a Twisted Metal.

Il progetto è successivamente sparito dai radar, complice anche l’esplosione della pandemia da coronavirus che ha messo in difficoltà tutte le produzioni cinematografiche e televisive mondiali.

Ora, però, qualcosa sembra muoversi nella direzione giusta: Twisted Metal diventerà davvero una serie televisiva live-action prodotta da Sony Pictures Television, PlayStation Productions e Will Arnett. Lo show sarà a cura degli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool e Benvenuti a Zombieland.

Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha reso noto (via Variety):

Twisted Metal è uno dei franchise più amati tra quelli appartenenti al mondo di PlayStation. Siamo davvero emozionati di avere un team grandioso al lavoro per portare in vita questo gioco davvero iconico per i fan.

La serie di videogiochi nasce nel lontano 1995, sulla prima PlayStation a 32-bit: il Twisted Metal originale ci immergeva in una Los Angeles cupa e oscura, mettendoci alla guida di assurdi veicoli per scontri fuori di testa.

Scritta e prodotta da Michael Jonathan Smith (Cobra Kai), la serie seguirà le gesta di uomo intento a consegnare un misterioso pacco con la promessa di una vita migliore. Per farlo, sarà chiamato ad attraversare lande desolate in uno scenario dalle tinte post-apocalittiche, in compagnia di un ladro di auto.

La coppia sarà presto chiamata a fronteggiare loschi figuri armati sino ai denti, incluso un clown a bordo di un camioncino per la vendita dei gelati, Sweet Tooth (il quale dovrebbe essere doppiato dallo stesso Will Arnett).

La serie TV dedicata a Twisted Metal non dispone di una data di uscita, così come non è noto l’inizio delle riprese dello show.