PlayStation svela un nuovo AAA narrativo (e potrebbe essere in VR)

Fresca dei grandi annunci giunti in occasione del PlayStation Showcase 2021, Sony non sembra avere intenzione di fermarsi, e ha già in cantiere un nuovo titolo AAA.

Mentre i riflettori sono puntati su giochi quali il sequel di God of War, Marvel’s Spider-Man 2 e numerosi altri svelati nel corso dell’evento, qualcosa di interessante si sta muovendo dietro le quinte.

È un momento propizio sia per i grandi ritorni, come un’esclusiva che tornerà in vita (ma stavolta non su console Sony), che per nuove esclusive in grado di arricchire il parco titoli PlayStation.

Il dibattito sulla natura cross-gen di alcuni prodotti molti attesi non si è mai davvero spento, e l’avvistamento di un titolo PS5 in “versione” PS4 su PlayStation Store ha fatto temere il peggio.

Stavolta la novità arriva direttamente da Firesprite, studio di sviluppo specializzato in prodotti VR recentemente acquisito da PlayStation, il terzo dopo Housemarque e Nixxes.

Nel curriculum della software house fondata nel 2012 compaiono nomi come The Playroom, Run, Sackboy! Run!, e altri giochi come The Persistence VR.

Firesprite sta attualmente assumendo personale per una nuova avventura narrativa AAA. Nello specifico, il team è alla ricerca di uno scrittore che possa contribuire a portare in vita il nuovo progetto (via IGN.com).

Nel dettaglio, la figura dovrà occuparsi della stesura della storia per un «ambizioso titolo AAA non ancora annunciato». Tra i compiti dello scrittore rientrerà quello di «creare una trama e dei personaggi avvincenti».

Come detto in precedenza, Firesprite è nota principalmente per il suo lavoro in ambito VR, ma stavolta, secondo quanto accennato dal managing director Graeme Ankers, non è detto che si tratterà necessariamente di un titolo del genere.

«La nostra filosofia», ha spiegato Ankers, «ci porta a innovare e creare costantemente, che si tratti di VR o meno». Non resta che attendere i prossimi mesi per scoprire cosa bolle in pentola presso il team con sede a Liverpool.

Tornando al tema delle esclusive, una di queste sta per fare il suo debutto in Fall Guys (e no, non si tratta di Aloy della serie Horizon).

Esclusiva che, stando a quanto annunciato dagli stessi sviluppatori, potrebbe essere priva di un sequel malgrado l’ottimo potenziale narrativo.

Se non siete pronti ad aspettare ancora parecchio tempo per scoprire a cosa sta lavorando Firesprite, l’annuncio della finestra di lancio di Ghostwire Tokyo potrebbe costituire un buon palliativo.