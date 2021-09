Esclusiva PlayStation in uscita potrebbe non avere un sequel

Quando Ember Lab ha annunciato il rinvio di Kena Bridge of Spirits, l’action adventure in uscita tra alcune settimane su console PlayStation 4 e PlayStation 5 (e PC), i giocatori non l’hanno presa benissimo.

Atteso su console in esclusiva PlayStation, il gioco avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato da giochi come Ratchet & Clank Rift Apart, proponendosi come un action adventure a tutto tondo.

Già a febbraio di quest’anno il gioco era stato rinviato ad agosto, ma lo sviluppo ha richiesto purtroppo del tempo extra rispetto alle scadenze fissate in origine.

L’ultimo posticipo l’ha invece spinto all’inizio dell’autunno, una data di uscita che a quanto pare verrà assolutamente rispettata.

In un’intervista con SoulVision Magazine (via TheGamer), i co-fondatori dello studio indipendente Ember Labs, Mike e Josh Grier, hanno parlato dei loro piani per il futuro di Kena.

I creatori hanno espresso incertezza riguardo a un potenziale sequel di Bridge of Spirits, affermando che preferirebbero realizzare “un’altra IP con lo stesso stile in termini di gameplay e di esperienza basata sulla storia”.

«Non so se faremo un sequel diretto di Kena», ha spiegato Josh. Allo stesso tempo, gli sviluppatori non vogliono abbandonare il loro nuovo universo fantasy, il quale ha “un sacco di potenziale narrativo”.

Ma non solo: sembra proprio che i fratelli Grier sono inoltre interessati ad esplorare il nuovo mondo di Kena grazie a vari media oltre ai videogiochi.

«Esplorare il tutto e portarlo in un’esperienza più lineare come uno show televisivo o un film è una possibilità», ha aggiunto Josh.

Kena con la sua grafica colorata e uno stile che rimanda ai classici degli studi di animazione Pixar o DreamWorks, ha sicuramente del potenziale. Staremo a vedere quindi se sarà sfruttato a dovere oppure no.

