Un’adorabile esclusiva PS5 sta per arrivare in Fall Guys

Sebbene Fall Guys non sia più al centro delle cronache, il titolo di Playtonic ha continuato imperterrito la sua cavalcata ospitando tanti franchise videoludici, anche di PS5.

Proprio di recente si è concluso un evento in cui i giocatori potevano sbloccare due skin, quelle dei protagonisti di Ratchet & Clank Rift Apart.

Da non molto è iniziata la stagione 5 di Fall Guys, il cui tema è quello della giungla, con tante nuove skin, scenari, e sfide sempre più improbabili.

Al lancio, il titolo diventò rapidamente il più scaricato dal PlayStation Plus, quando ha avuto il suo momento di successo più elevato.

L’ultima collaborazione, di una lunga serie che ha anche visto inserire le skin di DOOM, Sonic, Shovel Knight e tanti altri, coinvolge un atteso titolo PS5.

Molti pensavano potesse essere Horizon Forbidden West con la skin di Aloy, ma c’è una sorpresa.

Come rivela la stessa Sony attraverso l’account Twitter ufficiale di PlayStation, all’interno di Fall Guys stanno per arrivare le skin di Kena Bridge of Spirits.

Sono ben due i contenuti che sarà possibile sbloccare, ovvero il costume di Kena ma anche un vestito che, con le rotondità tipiche dei personaggi di Fall Guys, replicano gli adorabili Rot.

Kena and Rot are spiriting into Fall Guys: Ultimate Knockout starting September 21st! Come join this intrepid pair as they swap their search for the sacred mountain shrine for a tumble in the Lost Temple:

La caccia alle skin inizierà dal 21 settembre prossimo, quando i giocatori potranno sbloccarle accumulando abbastanza crediti per comprare le due coppie di abiti.

Se non altro rappresenta un ottimo modo per ingannare l’attesa in previsione dell’uscita di Kena Bridge of Spirits, no?

Il titolo, infatti, è stato rinviato di recente rispetto alla sua data di uscita originale, ed uscirà anche su PlayStation 4.

Nel caso compriate questa versione, però, l’upgrade alla versione PlayStation 5 sarà completamente gratuito quando vorrete farlo.

Se amate i Rot, gli esserini che accompagnano Kena, gli sviluppatori vi regalano dei peluche che replicano le adorabili creaturine.