Esclusiva PS5 appare “magicamente” su PS4 (ma c’è una spiegazione)

Domani, 14 settembre 2021, sarà il Day One di una delle esclusive PS5 più attese di questo 2021, ovvero il nuovo gioco di Arkane Studios in prima persona, Deathloop.

Il gioco disponibile per la piattaforma Sony sarà infatti rilasciato ufficialmente nei negozi dal 14 settembre, mettendo sul piatto un’avventura in soggettiva davvero unica nel suo genere.

Del resto, già nella nostra recensione pubblicata poche ore fa vi abbiamo spiegato che «Deathloop è un progetto di dimensioni più ridotte rispetto a Dishonored, ma questo non significa che non sia in grado di accontentare tutti i fan delle opere Arkane».

Senza contare che alcune settimane fa abbiamo assistito ad una presentazione con il game director Dinga Bakaba e l’art director Sebastien Mitton.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, un’edizione di Deathloop per PS4 è apparsa a sorpresa sul PlayStation Store, lasciando un po’ di sasso tutti i possessori di console old-gen Sony.

Purtroppo, in maniera piuttosto ovvia, ciò non significa che si possa effettivamente giocare su PlayStation 4.

Come notato su Twitter dal giornalista Chandler Wood, l’elenco del PlayStation Store per Deathloop Deluxe Edition è attualmente evidenziato sia per PS5 che per PS4, mentre l’edizione standard ha la dicitura corretta che sottolinea l’esclusività PS5.

Questo non sembra in alcun modo legato gli aggiornamenti cross-gen dietro le edizioni speciali (come visto di recente per Horizon Forbidden West), ragion per cui si tratta solo di un semplice malinteso.

Immaginiamo quindi che l’elenco del gioco su PS Store venga presto corretto, facendo tornare il titolo Arkane come esclusiva PlayStation 5 ed evitando così inutili fraintendimenti.

Le esclusive PS5 del 2021 non finiscono qui, visto che presto sarà il turno di Kena Bridge of Spirits, nonostante il gioco abbia subito un piccolo rinvio nelle scorse settimane.

Ma non solo: avete letto che un piccolo, grande classico delle passate generazioni ha “salutato” per sempre PS3, ma non PS4.

Infine, avete letto anche tutti i grandi assenti dall’evento PlayStation Showcase che si è tenuto la scorsa settimana, tra alti e bassi?