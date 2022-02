PlayStation svela perché ha acquisito Bungie: “continueremo ad evolverci”

Con un colpo di scena sorprendente, nella giornata di ieri PlayStation ha annunciato di aver acquisito Bungie: la notizia è arrivata appena poche settimane dopo la maxi acquisizione del gruppo Activision-Blizzard da parte di Xbox.

Gli autori di Destiny 2 entrano dunque a far parte dei PlayStation Studios, portando tutta la loro esperienza nel campo degli FPS per gli sviluppatori della console di casa Sony.

L’operazione di mercato è stata di grande importanza: l’acquisizione di Bungie è infatti costata ben 3.6 miliardi di dollari, con la promessa che lo studio sarebbe rimasto indipendente.

Lo studio di sviluppo ha infatti già risposto a molte delle domande più frequenti sull’argomento, confermando che tutti i loro futuri titoli resteranno multipiattaforma.

Inevitabilmente, dopo aver avuto conferma della loro indipendenza, molti fan si sono dunque chiesti quali fossero le motivazioni dietro a questa acquisizione da parte di Sony e che cosa potesse comportare davvero il loro ingresso nei PlayStation Studios.

A questa domanda ha oggi voluto rispondere direttamente Jim Ryan, il CEO di PlayStation, in un nuovo aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale di Sony Interactive Entertainment (via GamingBolt):

«Questo è un passo strategico per continuare a evolvere le esperienze di gioco che noi stiamo costruendo. Le competenze di Bungie nel lanciare un servizio di classe mondiale e nel coinvolgimento delle community a lungo termine sono estremamente avvincenti e supporteranno lo sviluppo di futuri giochi live service di PlayStation Studios. Contemporaneamente, le eccezionali abilità dei PlayStation Studios offrono il potenziale per poter migliorare il portfolio per le nuove IP di Bungie e per quelle già esistenti».

Jim Ryan ha inoltre sottolineato che l’esperienza di Bungie in questi settori aiuterà PlayStation ad aumentare il loro pubblico complessivo, raggiungendo così potenzialmente tanti altri giocatori.

Un accordo dunque che dovrebbe riuscire a soddisfare entrambe le parti: Bungie aiuterà PlayStation Studios a migliorare i propri servizi e a realizzare titoli che possano intrattenere a lungo, mentre gli autori di Destiny 2 potranno godere della grande esperienza dei team di Sony per realizzare prodotti migliori, mantenendo la loro indipendenza.

Phil Spencer di Xbox ha voluto fare i complimenti a PlayStation per l’acquisizione, dimostrando come sempre grande sportività e di non avere alcun interesse ad alimentare le console war.

Un aspetto che ha accomunato le ultime acquisizioni di Microsoft e Sony sono certamente le accuse di molestie sul lavoro che hanno colpito gli studi: in tal senso, Sony ha già ricevuto diverse rassicurazioni da parte di Bungie sulla volontà di creare un ambiente inclusivo.

In ogni caso, le sorprese potrebbero non essere finite qui: PlayStation ha svelato che quella di Bungie non sarà l’unica acquisizione, spiegando anche che non si è trattata di una «risposta» a Xbox e alla maxi operazione di poche settimane fa con Activision Blizzard.