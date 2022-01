Phil Spencer commenta subito l’acquisizione di Bungie: i complimenti del boss di Xbox

È stato un mese decisamente peculiare per l’industria dei videogiochi: solo qualche settimana fa ci siamo ritrovati a chiacchierare della mega-manovra di Microsoft, che ha portato a casa nientemeno che l’intera Activision Blizzard per una cifra dalle parti dei $70 miliardi. La firma si concretizzerà nei prossimi mesi e segue quella già apposta sull’acquisizione di ZeniMax Media, che era invece costata $7 miliardi.

Nel frattempo, è di poco fa la notizia dell’accordo per l’acquisizione di Bungie da parte di Sony, che unisce così il team di Destiny e autore di Halo all’universo PlayStation.

Le cifre dell’accordo parlano di una spesa d a $3,6 miliardi, ma Sony ha già precisato che non ha in mente di rendere Destiny un’esclusiva e che Bungie continuerà a operare da indipendente.

Nel frattempo, però, è arrivato subito il commento di Phil Spencer, il dirigente di Xbox e CEO di Microsoft Gaming.

In risposta all’annuncio diramato sui social, il leader del mondo Xbox ha voluto subito complimentarsi con Bungie per questo grande traguardo. Ha subito esteso i suoi complimenti anche a PlayStation e al dirigente Hermen Hulst, «per aver aggiunto un team di talento ai tuoi team».

Di seguito, il tweet di Spencer in lingua originale:

Congrats to the talented teams at @Bungie, great testament to your creativity. And congrats to @PlayStation @hermenhulst on adding a talented team to your studios team.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 31, 2022