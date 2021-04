PlayStation, studio termina esclusiva Sony dopo 20 anni

Lo sviluppatore di Everybody’s Golf ha concluso un ventennio di esclusività PlayStation producendo un titolo per Apple Arcade.

Il cambio di rotta di Clap Hanz fa il paio con il recente ridimensionamento di Japan Studio, che ha dato il via alla riorganizzazione della sua struttura aziendale nelle ultime settimane.

Il primo team first-party nella storia PlayStation sta rimodulando il proprio focus, per concentrarsi esclusivamente su Astro Bot.

Come riportato da VGC, venerdì lo studio del gioco di golf ha pubblicato un’esclusiva Apple Arcade a sorpresa, che pone fine a oltre vent’anni di collaborazione con Sony.

Clap Hanz è stata fondata nel 1998 e ha passato i suoi primi due decenni lavorando con Sony Interactive Entertainment su Everybody’s Golf, producendo un totale di 13 titoli per PlayStation.

L’uscita del nuovo golfistico su Apple Arcade ha stupito molti giocatori, che venerdì hanno trovato l’ex team di sviluppo esclusivista Sony tra gli autori dei trenta nuovi giochi pubblicati nella libreria on demand di Apple.

Oltre alla novità del cambio di piattaforma, il videogioco sportivo presenta nuove modalità di gioco come il multiplayer locale, sempre mantenendo la grafica colorata che contraddistingue tutti i capitoli dell’opera.

Dopotutto i cambiamenti sono nell’aria in casa Sony. Verso la fine del mese verrà infatti pubblicato il primo gioco Playstation su Xbox.

Per la prima volta, dopo anni di esclusiva PlayStation, la popolare simulazione di baseball MLB The Show sarà disponibile per più piattaforme con il nuovo titolo MLB The Show 21.

Il celebre titolo di baseball verrà inoltre pubblicato fin dal day one su Xbox Game Pass e supporterà da subito il cross-play e il cross-save.

In questo modo, gli utenti potranno giocare con chiunque a prescindere dalla piattaforma e senza perdere i propri progressi.

Tutto ciò non fa che suggerire una graduale apertura della casa giapponese nei confronti del cross-play e della pubblicazione di titoli su diverse piattaforme videoludiche.