PlayStation Studios pubblicherà (davvero) un gioco per Xbox

La box art di MLB The Show 21 sembra confermare che, in veste del tutto eccezionale, PlayStation Studios si occuperà di pubblicare un gioco atteso anche per console Xbox One.

Le versioni PlayStation 5 e One del gioco, infatti, mostrano il logo di PS Studios in bella vista, cosa questa che potrebbe generare alcuni brividi lungo la schiena di un gran numero di giocatori, specie quelli in possesso della sola piattaforma Microsoft.

Poco sotto, uno screen da Instagram che mostra la cover del titolo sportivo (via PushSquare):

In realtà si tratta di una cosa normalissima per l’industria dei videogiochi (sebbene non troppo frequente quando si parla di PlayStation e Xbox), che non dà il via ad alcuna “collaborazione” tra i due colossi dell’intrattenimento.

La copertina di quest’anno di MLB The Show è dedicata al campione dei San Diego Padres Fernando Tatís Jr., che ha fatto il suo debutto nella categoria solo un paio di anni fa. Il gioco dovrebbe in ogni caso essere mostrato durante il mese di febbraio di quest’anno, tanto che è probabile che vengano annunciate anche le edizioni per console Nintendo Switch e piattaforma PC.

Ricordiamo che a ottobre dello scorso anno Jim Ryan – CEO di Sony Interactive Entertainment – ha fatto sapere che la compagnia giapponese è interessata a nuove acquisizioni per ampliare la rosa dei suoi PlayStation Studios. Microsoft non sembra voler essere da meno, visto che il colosso di Redmond ha messo insieme gli Xbox Game Studios con acquisizioni del calibro di Obsidian, di Rare, di Double Fine o di Ninja Theory.

PlayStation 5 è in ogni caso disponibile sul mercato dallo scorso novembre 2020 (nonostante le poche scorte disponibili). Se volete scoprire tutte le sue caratteristiche, potete schiarirvi le idee nell’articolo che trovate a questo link.