Il primo gioco PlayStation per Xbox sarà su Game Pass dal day one

Microsoft ha annunciato che MLB The Show 21, il primo gioco PlayStation ad arrivare anche su console Xbox, sarà disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass.

Il titolo di baseball, realizzato presso il team di San Diego di Sony, sarà disponibile a partire dal prossimo 20 aprile.

Venendo da una “squadra” di PlayStation Studios, la serie è sempre stata un’esclusiva delle piattaforme di Sony, ma da quest’anno si affaccerà per la prima volta ad altri lidi.

Il lancio su Xbox Game Pass sarà coperto su tablet e smartphone Android via cloud, Xbox One e Xbox Series X|S.

MLB The Show 21 supporterà sin da subito il cross-play e il cross-save, in modo da poter giocare con chiunque e su qualunque piattaforma senza perdere i propri progressi.

Il reveal è stato celebrato in pompa magna dalla casa di Redmond sui social, in particolare dal boss di Xbox Phil Spencer, al settimo anno alla guida del gaming di Microsoft.

«Sono entusiasta di vedere MLB The Show fare il suo debutto sulle console Xbox quest’anno», si legge nel tweet di Spencer.

L’inclusione su Xbox Game Pass «permetterà a questo grande gioco di raggiungere ancora più fan che mai prima d’ora».

L’ultima ondata di new entry sul servizio di gioco on demand ha portato altri cinque titoli, tra cui Octopath Traveler.

I’m excited to see @MLBTheShow debuting on Xbox consoles this year. Today we announced it will also be available on @XboxGamePass at launch on April 20, allowing this great game to reach even more fans than ever before. https://t.co/F1mGZKEhro — Phil Spencer (@XboxP3) April 2, 2021

Il general manager al marketing dei giochi Xbox Aaron Greenberg ha parlato di un vero e proprio sogno che diventa realtà per un fan del baseball come lui.

I dreamed of the day that @MLBTheShow would come to Xbox. But I never dreamed it would be in @XboxGamePass at launch. Today we announced all your baseball dreams will come true! 🙅🏼‍♂️💚⚾️🎮 #PowerYourDreams #BaseballForEveryone https://t.co/AAm9pxxSVI — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) April 2, 2021

Sui social, del resto, c’è già chi sottolinea la stranezza di un trailer – ve lo abbiamo mostrato in alto – che parte con il logo Xbox per poi mostrare quello di PlayStation Studios.

La notizia dell’approdo di un titolo della scuderia PlayStation su Xbox era trapelata inizialmente lo scorso gennaio, quando era emersa la copertina di MLB The Show 21 con il classico tagliandino verde.

Poi era arrivata la conferma, con tanto di reveal del cross-play per un gameplay davvero senza alcuna barriera tra le singole piattaforme.

Chissà che, in un momento in cui il gigante giapponese si sta aprendo sempre di più al gioco su PC, non ci siano altre sorprese simili in futuro.