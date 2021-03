Sony Japan Studio perde un altro pezzo (ha lavorato anche a Bloodborne)

Masami Yamamoto ha lasciato Sony Interactive Entertainment Japan Studio il 28 gennaio scorso, come annunciato dallo sviluppatore via Twitter poche ore fa (via Gematsu).

Yamamoto era noto per essere il direttore di produzione esterno nonché produttore esecutivo, avendo lavorato a titoli come la serie No Heroes Allowed, Tokyo Jungle, Rain, Bloodborne, Soul Sacrifice, Freedom Wars e molti altri.

«Incluso il mio ultimo incarico presso Sony Music Entertainment, sono stato con Sony Group per 25 anni», ha dichiarato Masami. «In qualità di creatore di giochi, il mio lavoro first-party era pieno di entusiasmo. E tutto è stato possibile grazie al vostro supporto. Ah, in futuro potrò creare giochi su qualsiasi piattaforma… che strana sensazione!»

Lo scorso febbraio Sony Interactive Entertainment ha confermato che riorganizzerà Sony Interactive Entertainment Japan Studio dando il via alla nuova struttura aziendale a partire dal 1° aprile prossimo e lasciando di fatto “intatto” solo Team ASOBI, autori del divertente Astro’s Playroom.

Sempre di recente – e dopo l’addio di Keiichiro Toyama – il team nipponico ha visto l’abbandono anche di Teruyuki Toyama, producer di giochi come Blooodborne e il remake di Demon’s Souls su console PS5, oltre ai saluti del producer Masaaki Yamagiwa.

Masami è quindi solo l’ultimo di una lunga serie di sviluppatori che hanno lasciato l’azienda a causa del suo ridimensionamento. Non ci resta che aspettare di scoprirne di più, sperando che Japan Studio torni presto a brillare di luce propria grazie a questa difficile “riorganizzazione interna” che perdura ormai da diversi mesi.

Relativamente a Toyama, lo storico creatore della serie Silent Hill che ha formato da poco la sua software house Bokeh Game Studio ha rivelato che sta collaborando con un famoso autore nipponico (ancora avvolto nel mistero), per la creazione del suo nuovo titolo horror.