PlayStation Store vi regala un nuovo gioco gratis per PS4 [agg.]

Aggiornamento ore 11:08 – Provando ad accedere all’indirizzo web del PlayStation Store di Valkyria Revolution, adesso saremo accolti da una pagina di errore, rendendo dunque impossibile accedere perfino alla descrizione del titolo.

Cercando il titolo invece direttamente da una console PS4, il titolo risulta ancora gratuito, tuttavia non esistono opzioni per poterlo riscattare o scaricare.

Al momento, dunque, Valkyria Revolution non risulta essere più riscattabile gratuitamente dal PlayStation Store e si sarebbe trattato, probabilmente, di un errore.

News originale – A sorpresa, PlayStation Store ha reso disponibile a tutti i suoi utenti un nuovo gioco gratis per PS4, riscattabile senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Valkyria Revolution, lo spin-off della nota saga di giochi di ruolo Valkyria Chronicles, prodotta da SEGA: per riscattarlo non sarà necessario disporre di un abbonamento come PlayStation Plus, essendo disponibile per tutti i giocatori.

Un nuovo regalo dunque del PlayStation Store decisamente inaspettato, dato che non sembra far parte della categoria di giochi gratis Play at Home, di cui vi ricordiamo far parte anche Horizon Zero Dawn, ancora scaricabile gratuitamente.

Su PlayStation Plus invece sono già disponibili i giochi gratis del mese, tra cui è stato incluso anche un apprezzato sparatutto.

Valkyria Revolution è disponibile gratis sul PlayStation Store!

Valkyria Revolution è ambientato in un diverso universo fittizio rispetto alla saga principale: si tratta di un gioco di ruolo con elementi strategici, ma che a differenza dei precedenti titoli pone molta più enfasi sulla componente action.

I giocatori saranno schierati nella prima linea di una guerra disperata: i Vanargrand dovranno unire le forze per cercare di fermare la Valkyria, la morte in persona.

Per poterlo riscattare non dovrete fare altro che dirigervi alla pagina ufficiale del gioco su PlayStation Store cliccando qui e selezionare di aggiungerlo alla vostra raccolta.

Una volta fatto ciò, il gioco sarà vostro per sempre e potrete scaricarlo e godervelo tutte le volte che vorrete, senza alcun costo aggiuntivo.

Nella nostra recensione vi avevamo raccontato che Valkyria Revolution «è uno dei migliori musou che abbiamo giocato negli ultimi anni».

Non è chiaro fino a quando rimarrà disponibile gratuitamente questo gioco, dunque vi suggeriamo di non perdere quest’occasione e di riscattarlo il prima possibile.

Se siete alla ricerca di altri giochi gratis, non dimenticatevi di riscattare il gioco Epic Games Store della settimana: è già stato svelato il prossimo, che sarà un adventure narrativo.

Se siete interessati anche ai titoli di Xbox Game Pass, vi ricordiamo che il catalogo è stato aggiornato da poco con tanti nuovi titoli, tra cui è doveroso menzionare anche FIFA 21.

E nel caso tutto ciò non fosse sufficiente ed aveste bisogno di una mano a cercare nuovi titoli gratuiti, abbiamo realizzato uno speciale per guidarvi in questo particolare mercato.