Xbox Game Pass, tre nuovi giochi gratis da oggi (c’è anche FIFA 21)

Da oggi, 6 maggio, la lineup di giochi in arrivo su Xbox Game Pass si arricchisce di ben tre nuovi titoli decisamente niente male.

Dopotutto, l’ormai celebre servizio in abbonamento della Casa di Redmond continua a sparare cartucce con una frequenza realmente impressionante.

Come del resto vi avevamo già anticipato nei giorni scorsi, tra le novità di oggi figura anche il noto simulatore calcistico di EA, FIFA 21.

Gli altri due titoli disponibili per il download da ora sono i notevoli Outlast 2 e Steep.

Per chi non lo sapesse, il primo è un inquietante survival horror uscito originariamete nel 2017, sviluppato e pubblicato da Red Barrels.

Un'immagine di FIFA 21.

Il secondo è invece un adrenalinico titolo sportivo open world che ci dà la possibilità di prendere parte ad acrobazie con sci, tuta alare, snowboard e parapendio.

Poco sotto, trovate la lista completa dei giochi in arrivo a maggio 2021 su Game Pass (inclusi quelli già disponibili):

Dragon Quest Builders 2 (console e PC) – 4 maggio

FIFA 21 (console e PC via EA Play) – 6 maggio

Outlast 2 (console, PC e cloud) – 6 maggio

Steep (console e cloud) – 6 maggio

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (console e PC) – 13 maggio

Just Cause 4 Reloaded (console, cloud e PC) – 13 maggio

Psychonauts (console, cloud e PC) – 13 maggio

Red Dead Online (cloud e console) – 13 maggio

Remnant From the Ashes (PC) – 13 maggio

Ricordiamo che Xbox Game Pass ha da poco superato la cifra di 22 milioni di abbonati, un traguardo realmente sorprendente e che assicura certamente lunga vita al servizio.

Ma non solo: il 15 maggio prossimo lasceranno però il catalogo ben 6 giochi, ragion per cui vi suggeriamo di non farveli sfuggire (visto che siete ancora in tempo).

Infine, parlando sempre di titoli gratuiti, da oggi Epic Games Store ha offerto ai suoi abbonati un adventure inedito davvero niente male.