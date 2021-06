PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana: un big recente

PlayStation Store ha da poco svelato la nuova offerta della settimana: da oggi potrete approfittare di un’offerta su una produzione big apprezzata dagli utenti e molto recente.

Stiamo parlando di NieR Replicant, la versione aggiornata del classico cult uscito in giappone originariamente nel 2010.

Si tratta solo di una delle tante promozioni attualmente disponibili su PlayStation Store: da oggi sono infatti disponibili anche gli sconti di metà anno, con offerte imperdibili su tantissimi big.

L’ultima promozione della settimana era invece dedicata a Hitman 3: oggi è l’ultimo giorno in cui è possibile approfittare delle offerte dedicate sullo store.

NieR Replicant è la nuova offerta della settimana su PlayStation Store.

NieR Replicant ver.1.22474487139… è il prequel rimasterizzato di NieR Automata che include una storia incredibilmente coinvolgente ed una grafica ottimamente rimasterizzata.

In quest’avventura, portata per la prima volta in occidente, interpreteremo un giovane protagonista di buon cuore, impegnato in una missione per salvare la sorella gravemente malata.

Il titolo è uscito solo due mesi fa ed oggi potrà essere vostro a soli 44,99€, grazie allo sconto del 25% disponibile su PlayStation Store.

Per poter consultare voi stessi l’ultima promozione della settimana, non dovrete fare altro che cliccare qui per accedere alla pagina ufficiale o cercare l’offerta utilizzando la vostra console di riferimento.

Vi ricordiamo che quest’offerta terminerà l’1 luglio 2021: fra una settimana esatta la promozione settimanale sarà sostituita con un altro titolo imperdibile.

Se siete alla ricerca di ulteriori offerte, vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno in cui potrete approfittare dei Doppi Sconti riservati agli utenti iscritti a PlayStation Plus.

Sul negozio online di PlayStation da pochi giorni è inoltre possibile acquistare nuovamente una copia digitale di Cyberpunk 2077, dopo i tanti mesi di assenza in seguito ad un lancio non ottimale.

Nel frattempo, se amate anche il gaming su PC, vi consigliamo di dare un’occhiata anche ai saldi attualmente disponibili su Steam, che includono anche un’apprezzata esclusiva Xbox.