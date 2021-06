PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana: è uno stealth

PlayStation Store ha appena svelato la nuova offerta della settimana su un nuovo titolo big disponibile su PS4 e PS5: si tratta di un gioco stealth amato dai giocatori.

Stiamo parlando, naturalmente, di Hitman 3, il terzo capitolo della saga realizzata da IO Interactive con protagonista l’iconico Agente 47.

La precedente offerta della settimana è stata dedicata ad un titolo sportivo realizzato da Electronic Arts, la cui promozione durerà ancora fino a domani.

Un arrivo tanto atteso è stato anche il ritorno di Cyberpunk 2077 sul negozio digitale di PlayStation, di cui è già stata svelata la data in cui sarà nuovamente acquistabile.

Hitman 3 è la nuova offerta della settimana su PlayStation Store.

La versione di Hitman 3 disponibile in offerta sul PlayStation Store metterà a disposizione degli utenti sia la versione realizzata su PS4 che la variante next-gen di PS5.

Il terzo capitolo della serie con protagonista l’Agente 47, molto apprezzata dai fan di tutto il mondo, rappresenta la drammatica conclusione della trilogia del mondo degli assassini, offrendo ai giocatori diverse opzioni per portare a termine le proprie missioni.

L’offerta della settimana del PlayStation Store è valida sia per la versione Standard che per la Deluxe Edition, che include anche contratti escalation deluxe, abiti e oggetti deluxe, la colonna sonora digitale, il libro digitale World of Hitman ed il commento del game director.

Potrete risparmiare il 35% su entrambe le versioni, acquistando rispettivamente la Standard Edition a 45,49€ e la Deluxe Edition a 58,49€.

Per consultare voi stessi la nuova offerta della settimana su PlayStation Store potete cliccare qui e procedere all’acquisto: vi ricordiamo che la promozione sarà valida fino al 24 giugno, mentre mercoledì 23 giugno dovrebbe arrivare la nuova offerta.

Ricordiamo inoltre ai nostri lettori che sono ancora disponibili i Doppi Sconti per tutti gli abbonati PlayStation Plus, che vi permetteranno di risparmiare due volte su molti titoli del catalogo.

Se volete risparmiare maggiormente, potreste invece dare un’occhiata a questi 9 giochi per PS4 che sono disponibili a meno di un euro.

Gli utenti PlayStation possono inoltre ancora approfittare per pochi giorni delle offerte su tantissimi titoli del panorama indie, disponibili anche su PS5.