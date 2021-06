PlayStation Store, arrivano i Doppi Sconti (ma solo per poche ore)

PlayStation Store ha appena svelato la nuova promozione della settimana, dedicata ai Doppi Sconti disponibili su tantissimi prodotti.

I doppi sconti sono riservati esclusivamente agli abbonati PlayStation Plus e permetteranno di accedere a prezzi ancora più vantaggiosi su gran parte del catalogo di videogiochi scaricabili su PS5 e PS4.

Era da diverse settimane che Sony non proponeva sul proprio store online questa promozione: l’ultima volta sono arrivati intorno alla metà di febbraio, quasi 4 mesi fa.

Sono inoltre ancora disponibili, seppur per poche ore, le offerte dedicate ai Days of Play: oggi è infatti l’ultima giornata in cui potrete assicurarvi la maggior parte dei titoli di spessore PlayStation a prezzi stracciati.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, PlayStation ha già anticipato quella che sarà la nuova promozione della settimana, che come di consueto dovrebbe essere live a partire dalle 12.00 di oggi.

Tra i giochi in offerta vale la pena di sottolineare la presenza di Red Dead Redemption 2, il capolavoro western di Rockstar Games che sarà scontato nella versione Ultimate Edition.

Sempre dagli stessi autori vogliamo evidenziare anche l’immancabile offerta dedicata a Grand Theft Auto V: Premium Edition, disponibile in diversi bundle che daranno vantaggi sulla modalità Online del titolo.

Per i fan dell’anime tratto dal manga di Akira Toriyama, segnaliamo anche una promozione dedicata a Dragon Ball Z Kakarot, riguardante la Deluxe Edition del titolo.

Per gli utenti next-gen vogliamo inoltre evidenziare che tra le varie offerte disponibili troverete anche quelle dedicate a Borderlands 3, disponibile in diversi bundle che includono entrambe le versioni del gioco, PS4 e PS5.

Di seguito troverete una nostra piccola selezione dei Doppi Sconti che saranno disponibili a breve su PlayStation Store:

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Grand Theft Auto V: Premium Edition & Whale Shark Card Bundle

Dragon Ball Z: Kakarot – Deluxe Edition

Borderlands 3: Ultimate Edition PS4 & PS5

Assassin’s Creed Odyssey – Gold Edition

Kingdom Hearts Melody of Memory

Mafia III: Definitive Edition

MotoGP 20

NBA 2K21 Next Generation Mamba Forever Edition Bundle

Persona 5: Dancing in Starlight

Resident Evil 7: Biohazard – Gold Edition

South Park: The Stick of Truth + The Fractured but Whole

Tekken 7 – Ultimate Edition

Questi sono solo alcuni dei titoli che saranno in offerta fra poche ore, ma potrete già consultare voi stessi la lista completa cliccando qui.

Non appena le offerte saranno disponibili, potrete invece recarvi a questo indirizzo per consultare i prezzi finali e procedere all’eventuale acquisto.

Vi suggeriamo di tenere costantemente d’occhio la pagina dello store e di non perdere queste occasioni: le offerte infatti dureranno solamente per poche ore e termineranno domani.

Se volete risparmiare ancora di più, vi segnaliamo che sono disponibili 9 giochi sul PlayStation Store che costano meno di un euro.

Avete inoltre ancora poche ore a disposizione per approfittare dell’offerta della settimana, riguardante un gioco recentissimo: fra poco sarà infatti disponibile la nuova promozione.

Se volete invece risparmiare su una vasta selezione di titoli indie, anche su PS5, avete ancora a disposizione poco più di una settimana.