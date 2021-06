Cyberpunk 2077 è tornato su PlayStation Store

Dopo una lunghissima attesa, Cyberpunk 2077 sembra essere ufficialmente tornato sul PlayStation Store, ponendo fine dunque ad un’assenza durata moltissimi mesi.

L’open world RPG di CD Projekt era stato infatti rimosso dopo il disastroso lancio del titolo, che ha causato enorme malcontento tra gli utenti che hanno chiesto rimborsi in massa.

Lo studio polacco aveva svelato negli scorsi giorni come Sony avesse imposto loro dei requisiti prima di poter ritornare sul PlayStation Store: evidentemente devono essere stati finalmente raggiunti.

Solo pochi giorni fa, Sony aveva inoltre commentato ufficialmente per la prima volta il caso della rimozione del gioco, affermando come fosse stata una decisione difficile.

Cyberpunk 2077 è finalmente tornato su PlayStation Store.

Adesso il lungo calvario di CD Projekt sembra dunque essere quasi giunto al termine, dato che una pagina ufficiale relativa a Cyberpunk 2077 è nuovamente visibile sul PlayStation Store.

Al momento, il titolo non risulta ancora acquistabile su PlayStation Store, ma digitando manualmente Cyberpunk 2077 è possibile arrivare alla pagina ufficiale ed inserirlo nella propria lista dei desideri, come potete vedere negli screenshot qui in basso:

Nel caso possediate la versione digitale del gioco, potrete dunque riscaricarlo facilmente attraverso la pagina ufficiale, altrimenti potrete semplicemente scegliere se seguire gli aggiornamenti o aggiungerlo alla vostra wishlist.

Sebbene non sia ancora ufficialmente acquistabile nuovamente sul PlayStation Store, il fatto che sia già ritornato rappresenta già una prima importante vittoria per lo studio polacco, i cui sforzi devono aver definitivamente convinto Sony ad avviare la procedura per il ritorno del gioco.

A questo punto, sembra ormai solamente una questione di tempo prima che gli utenti possano scaricare l’ultimo titolo di CD Projekt in formato digitale su PlayStation: naturalmente vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità sullo sviluppo della vicenda.

Durante una call con i propri investitori, lo studio polacco aveva fatto sapere di avere già in programma una nuova patch, che sarebbe quasi pronta e dovrebbe uscire nei prossimi giorni.

Nel futuro di Cyberpunk 2077 potrebbe esserci anche un progetto multiplayer in sviluppo, nonostante gli hacker stiano creando allo studio più di un problema.

In ogni caso, il ritorno sul PlayStation Store è destinato a far discutere i fan, soprattutto dopo la rivelazione che CD Projekt, secondo quanto documentato da video precedenti l’uscita, era pienamente a conoscenza dei problemi del titolo.