PS Store, partono le offerte Il Pianeta degli Sconti: c’è Captain Tsubasa

PS Store ha appena dato il via alle nuove offerte, intitolate Il pianeta degli sconti, con cui sarà possibile risparmiare grandi cifre su tantissimi titoli importanti.

Tra le nuove promozioni una delle più attraenti è sicuramente quella che riguarda Captain Tsubasa, disponibile al miglior prezzo di sempre su PlayStation Store.

Le nuove promozioni di PlayStation Store si aggiungono alla nuova offerta della settimana svelata qualche minuto fa, dedicata ad un FPS di una saga amata.

Queste promozioni sostituiranno quelle dedicate alle offerte di metà anno, che da oggi non saranno più disponibili su PS Store.

Captain Tsubasa Rise of the New Champions, ispirato al popolare anime e manga, è infatti disponibile con un incredibile sconto del 67% a soli 19,79€: potrà dunque essere vostro a meno di 20 euro.

Ma non si tratta dell’unico titolo in offerta, dato che grazie a Il Pianeta degli Sconti sarete in grado di risparmiare fino al 75% su tanti imperdibili prodotti del catalogo PlayStation.

Per esempio, vogliamo segnalare alcune offerte relative alla saga di Resident Evil, con i remake del secondo e del terzo capitolo entrambi disponibili a meno di 20 euro l’uno.

Un’offerta disponibile in esclusiva per gli abbonati a PlayStation Plus è invece quella relativa a No Man’s Sky, disponibile con un vantaggioso 50% di sconto.

Potrete inoltre recuperare il pacchetto completo di una delle saghe videoludiche più amate: Kingdom Hearts All-In-One è disponibile a soli 27,49€, con un ottimo 75% di sconto.

Di seguito vi proponiamo una nostra piccola selezione delle tante offerte attualmente disponibili su PS Store:

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Resident Evil 7 biohazard

No Man’s Sky

Kingdom Hearts All-In-One Package

UFC 4

Just Dance 2021

The Last of Us Remastered

Dead by Daylight

Grand Theft Auto: The Trilogy

God of War III Remastered

Assassin’s Creed Origins Deluxe Edition

Potete consultare voi stessi tutte le offerte nella sezione Il Pianeta degli Sconti cliccando qui e scorrendo tra le varie pagine: vi ricordiamo che queste promozioni termineranno il 22 luglio 2021.

Vi ricordiamo inoltre che oggi è l’ultimo giorno a vostra disposizione per approfittare di tanti giochi in offerta a meno di 20 euro su PS Store.

Se siete abbonati a PlayStation Plus, non dimenticatevi di scaricare gli ultimi giochi gratis di luglio, tra i quali c’è anche un titolo PS5 appena uscito.

Nonostante la chiusura dello store di PSP, c’è stato un dietrofront da parte di Sony: potrete ancora acquistare i giochi della console portatile grazie a PS3 e PS Vita.