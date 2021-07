PlayStation Store, FIFA 21 battuto da una grande esclusiva

Lo scorso mese di giugno è stato davvero molto ricco per tutti i possessori di console PlayStation, tanto che le classifiche ufficiali del PlayStation Store sembrano testimoniarlo.

Che siate o no in possesso di un abbonamento a PS Plus, la quantità di giochi messi a disposizione per la community ha raggiunto livelli realmente sorprendenti.

Questo, senza contare che Sony ha deciso di proporre in queste ore su PlayStation Store tantissime offerte su giochi PS4 disponibili a meno di 15 euro.

Il tutto, tenendo conto che è già stato rivelato il primo gioco che arriverà sul catalogo di PlayStation Plus durante il prossimo agosto.

Ora, via PS Blog, Sony ha rivelato la classifica dei videogiochi PS4 e PS5 più scaricati a giugno sullo store digitale PlayStation.

A svettare, sia per quanto riguarda il Nord America che l’Europa, è Ratchet & Clank Rift Apart, il ritorno del dinamico duo nella sua ultima avventura disponibile in esclusiva su PS5.

Per quanto riguarda il mercato americano, la seconda posizione è per Chivalry 2, mentre il terzo posto è per Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

L’Europa vede invece FIFA 21 al secondo posto e Chivalry 2 stabile in terza posizione. Poco sotto, trovate le Top 10 per entrambi i mercati.

USA

Ratchet & Clank Rift Apart Chivalry 2 Marvel’s Spider-Man Miles Morales Guilty Gear – Strive Scarlet Nexus Dark Alliance NBA 2K21 Next Generation FIFA 21 Mortal Kombat 11 MLB The Show 21

Europa

Ratchet & Clank Rift Apart FIFA 21 Chivalry 2 Marvel’s Spider-Man Miles Morales It Takes Two STAR WARS Jedi: Fallen Order Metro Exodus Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed Valhalla TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE

Avete già letto anche che PS5 sta per ricevere il primo gioco console a supportare l’ultrawide, come anticipato ieri sera all’ultimo State of Play?

Sempre durante l’evento dell’8 luglio, ha fatto capolino anche Death Stranding Director’s Cut tornato con un corposo trailer che ne ha dettagliato la data d’uscita e le funzionalità addizionali.

Infine, non perdete le tante promozioni attualmente attive su PS Store, tra cui anche le offerte dedicate ai contenuti aggiuntivi, con tanti sconti su DLC e Season Pass.