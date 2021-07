Cyberpunk 2077 è il più venduto su PS Store, nonostante Sony lo sconsigli

Il lancio di Cyberpunk 2077 non è stato sicuramente dei migliori, dato soprattutto lo stato in cui girava il titolo di CD Projekt sulle console current-gen, poco ottimizzato e pieno di bug che rovinavano l’esperienza ludica.

La situazione di Cyberpunk 2077 è risultata talmente problematica da aver spinto molti utenti a chiedere un rimborso: una problematica che spinse Sony a rimuovere il titolo da PlayStation Store.

Dopo la grande quantità di patch rilasciate dal team polacco, PlayStation si è però convinta a rimettere il titolo su PS Store, pur avvertendo gli utenti che la versione PS4 non è ancora ottimizzata e sconsigliandola.

Il ritorno sullo store digitale ha avuto conseguenze positive anche sulle copie fisiche del titolo, le cui vendite hanno avuto un aumento impressionante.

Come riportato da Kotaku, negli scorsi giorni Sony ha pubblicato la classifica dei giochi su PlayStation Store più venduti durante il mese di giugno, tramite un post sul PS Blog.

Ad aver sorpreso particolarmente gli utenti e gli addetti ai lavori è stata la categoria relativa ai videogiochi più venduti su PS4, la cui classifica è stata dominata sia per il mercato americano che per quello europeo da Cyberpunk 2077.

Sono stati dunque battuti due dei videogiochi costantemente più venduti su PlayStation ed apprezzati dai fan di tutto il mondo, ovvero FIFA 21 e Grand Theft Auto V.

Nonostante i problemi già segnalati da PlayStation e confermati da CD Projekt, sembra che gli utenti abbiano accolto positivamente la notizia del ritorno di Cyberpunk 2077, decidendo di premiarlo con un numero di vendite importanti.

I fan hanno dunque voluto dare una seconda chance all’open world RPG, nonostante Sony abbia cercato di sconsigliarne l’acquisto per chiunque possiede unicamente una PS4 base e non il modello Pro o PS5.

Gli sviluppatori saranno sicuramente soddisfatti della fiducia che i fan hanno dimostrato loro: adesso il team avrà il compito non facile di riuscire a garantire uno standard qualitativo eccellente su tutte le piattaforme.

Nonostante CD Projekt continui a promettere di supportare il titolo, il team si è detto soddisfatto della stabilità raggiunta da Cyberpunk 2077: la grande quantità di vendite sembra dunque dare loro ragione.

Per questo motivo, anche Xbox ha deciso di esporsi e modificare le politiche di rimborso, applicando anche a Cyberpunk 2077 quelle utilizzate per tutti i videogiochi dello store.

In ogni caso, gli utenti si stanno chiedendo quando arriveranno i DLC gratis che erano stati promessi: la finestra di lancio inizialmente promessa è infatti saltata.

