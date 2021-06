PlayStation Store, svelata la nuova offerta della settimana: è un fantasy

Come ogni mercoledì, PlayStation Store ha rinnovato l’appuntamento sul proprio negozio digitale con la nuova offerta della settimana, che permetterà agli utenti di risparmiare su un gioco appartenente al genere fantasy.

La promozione di questa settimana riguarda Black Desert, l’MMO Open World disponibile per l’acquisto in diverse edizioni scontate fino al 60%.

L’ultima offerta della settimana ha riguardato un titolo big molto recente, ma che è ancora disponibile ad un prezzo speciale solo per poche ore.

Non si tratta però dell’unico gioco tripla-A in offerta, dato che nelle offerte di metà anno potrete risparmiare anche su diversi big fino al 60%.

Black Desert è l'offerta della settimana di PlayStation Store.

Black Desert è dunque un MMO di stampo fantasy, la cui storia è legata al conflitto di due nazioni: la Repubblica di Calpheon e il Regno di Valencia.

Il compito del giocatore sarà dunque quello di riuscire a riportare l’ordine in questo mondo, portando a termine diverse richieste d’aiuto e le missioni che ci verranno assegnate.

Potrete acquistare Black Desert in tre diversi bundle: Traveler Edition, Explorer’s Edition e Conquerer Edition, disponibili con sconti che vanno dal 55% al 60%.

In particolare, la Conqueror Edition è disponibile a meno di 40 euro contro i 99,99€ suggeriti ed include, oltre al gioco completo, tanti utili oggetti tra cui 3.000 perle e la possibilità di espandere il proprio inventario.

Inoltre, potrete acquistare la valuta in-game del titolo, le perle, in diversi pacchetti al 20% in meno, rendendo dunque la promozione un’occasione imperdibile per fare acquisti, anche se si è già in possesso del titolo.

Vi ricordiamo che l’offerta della settimana durerà fino all’8 luglio 2021, mentre mercoledì 7 luglio sarà già disponibile la nuova promozione del PlayStation Store: potrete consultarle voi stesse semplicemente cliccando qui.

Nel caso vogliate risparmiare ancora di più, vi consigliamo di tenere d’occhio anche le offerte su tanti giochi PS4 e PS5 disponibili a meno di 20 euro.

Durante il weekend sono state disponibili anche alcune promozioni lampo su esclusive PS5, tra le quali era presente anche Returnal.

Un recente update del PlayStation Store ha anche svelato che potrebbero essere in arrivo novità per Dragon Age 4: sono stati scoperti infatti i file alpha del gioco.